Moderní velrybí vůdci vrhají světlo na záhadu, která vědce stále mate: NPR

Přepínač titulků AP AP

Začátkem tohoto týdne na vzdálených novozélandských ostrovech Chatham, Zemřelo 477 pilotních velryb Poté, co uvízl na dvou plážích na jedné z největších pláží, které země viděla.

před méně než měsícem, 230 uvízlých velryb Na ostrově Tasmánie v Austrálii, kde se záchranářům podařilo zachránit desítky mořských savců.

Šokující snímky z poslední vlny velrybích vláken upoutaly celosvětovou pozornost a také zdůrazňují, jak obtížné je pro vědce a ochránce přírody takovým incidentům zabránit.

pramen Děje se po celém světěVědci však s jistotou nevědí, proč velryby plavou na břeh.

Zde je to, co byste měli vědět o tom, proč velryby uvízly a co s tím můžete dělat:

Vědci nevědí, proč vznikají velrybí vlákna, ale mají určité nápady

Ačkoli odborníci s jistotou nechápou, proč velryby zůstávají uvízlé na souši, mají určité teorie.

Velryby patří spolu s delfíny a sviňuchy do třídy mořských savců známých jako kytovci. Delfíni a některé velryby cestují ve skupinách a uvízly ve velkém počtu.

Ozubené velryby, známé také jako OdontositePoužijte echolokaci k navigaci pod vodou a ke vzájemné komunikaci.

Podle doktorky Vanessy Perrottaové, vědkyně zabývající se divokými zvířaty z Macquarie University v Sydney, některé velryby uvízly v důsledku navigační chyby.

Řekla NPR, že nedávné unášení Chathamských ostrovů lze připsat hlubokým vodám kolem velmi vzdálené pevniny.

Přepínač titulků AP AP

„Je možné, že tato zvířata buď lovila, nebo procházela vodou a bohužel byla vystavena navigačnímu nebezpečí a skončila na pláži,“ řekl Perrotta.

Dalším vysvětlením – to, co Pirotta nazývá „dobrodružné“ – je to, že piloti jsou tak společenští, že mohou jednoduše následovat nemocnou velrybu, která skončí na břehu.

jiný Důvody, proč se velryby mohou toulat Protože prchají před predátory, bojí se hluku, zraní se nebo porodí.

„Klíčovým bodem je, že žádné zvíře zapojené do delikvence nechce uvíznout,“ řekl Perrotta.

„Existuje důvod, proč se to stalo, a my nevíme proč. Pokusit se to vyřešit je ve světě vědy stále obrovskou záhadou.“

Velrybím nitím se zabránit nedá, ale zvířata se někdy podaří zachránit

Pokud jsou velryby v době, kdy skončí na břehu, stále naživu, existuje několik strategií, které mohou vědci použít, aby se je pokusili zachránit.

Jako savec velryby dýchají vzduch a mohou přežít určitou dobu na souši. Důvodem, proč byste viděli někoho cákat velrybu na pláži vodou, je její ochlazení, protože velryby ležící na slunci se mohou přehřát.

Také velryby uvízlé na souši nemají takový vztlak, jaký zažívají při plavání ve vodě, a pokud jsou na břehu, velká váha jejich těl může rozdrtit jejich orgány.

To je důvod, proč se vědci mohou pokusit vrátit velryby do moře v procesu zvaném „reflotace“.

Tato strategie má ale i své nevýhody. Velryby mohou utrpět vnitřní zranění, která je mohou zabít, jakmile se vrátí do oceánu, nebo mohou být traumatizovány procesem vyplavování. Podle Mezinárodní velrybářské komise.

Perrotta poznamenal, že některé z velryb, které byly úspěšně vyloveny, opět uvízly.

Při nedávné události na Chathamských ostrovech nedalekí žraloci a nedostatek vyškolených zdravotníků znemožnili opětovné vznesení a odborníci z místní záchranné skupiny Project Jonah vybíjejí velryby, které přežily počáteční uvíznutí.

Řetězce dominují zprávám, ale není jasné, zda se vyskytují často

Delikvence se vyskytuje po celém světě, ale často je to jen jedno nebo několik zvířat, která jsou vyplavena na břeh spíše než stovky.

Podle NOAA Fisheries jich bylo Potvrzeno je 7 320 přestupků Kytovci, lachtani a tuleni ve Spojených státech v roce 2018.

Globálně se v posledních letech objevilo několik pozoruhodných vedení, včetně U pobřeží Tasmánie zahyne 380 pionýrských velryb v roce 2020.

Není jasné, zda jsou smrtelné události po celém světě stále častější. Ale nějaký výzkum – včetně Zpráva ze Spojeného království A Studium v ​​Chile – Prokázal nárůst počtu strunatců kytovců.