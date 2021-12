Tento stan proniká do mozku sportovců, aby zpomalil čas

Během prvních měsíců v Salford City inkasoval brankář Václav Hladko v průměru 1,29 gólu na zápas. Poté League Two požádala českého brankáře, aby vyzkoušel nějakou novou technologii od OKKULO, start-upu sportovních věd se sídlem v Newcastlu, se kterým právě začali spolupracovat.

Čím rychleji se míč pohybuje, tím obtížněji bude brankář reagovat. Pokud se k nim blíží výstřel řekněme rychlostí 145 mph, není možné reagovat na jakékoli pohyby míče, ke kterým dojde v posledních osmi metrech letu, kvůli množství času, který potřebuje zrakový systém mozku interpretovat, co se děje a vysílají signály do svalů. „Co musí zrakový systém a mozek udělat, je předvídat, kam míč míří,“ říká Andrew Stockman, akademik z University College London, vědecký poradce OKKULO.

OKKULO funguje tak, že přepojuje systém odezvy, aby se rozhodoval dříve – a aby se při tom cítil jistěji. Nečekaně to dělá – zpočátku – tím, že nutí lidi, aby se rozhodovali později, než by normálně dělali.

Hráči stojí uvnitř obřího stanu a střílejí se na ně fotbalové míče za různých světelných podmínek a různou rychlostí, aby se prodloužila doba jejich odezvy. Měnící se úrovně světla manipulují s rychlostí, jakou se míč pohybuje – jako stroboskopické světlo v nočním klubu – což ztěžuje zrakovému systému a mozku zpracování pohybu míče, čímž se zpoždění zpracování posunuje z 200 milisekund na 250 milisekund. Každému rozhodnutí, které sportovec učiní, přidává další dva metry „slepoty“.

Zpočátku to znamená, že mnozí jsou zasaženi do hlavy a těla zbloudilými míčky, na které nemůžete reagovat. Hladký ve svých prvních simulacích s OKKULO skončil tak, že krkem sebral pár ran z kulového děla OKKULA. Ale tělo se přizpůsobí a uvědomí si, že je třeba včas podniknout rozhodné kroky. „Neustále resetujete svůj mozek, aby reagoval na své prostředí,“ říká Stockman. Proces je přepojen na nižší úrovně osvětlení – což znamená, že když jste zpět v přirozeném světle, zdá se, že se čas zpomaluje a váš mozek činí informovaná rozhodnutí o tom, kam míč pravděpodobně půjde. „Dáváme jim, aby viděli o šest stop lépe,“ říká Mel O’Connor, zakladatel OKKULO.

Před založením společnosti v roce 2019 strávil O’Connor 20 let poté, co pracoval v televizním průmyslu, probíral se vědeckou literaturou a vyvíjel prototypy, které by demonstrovaly intuici, kterou poprvé našel při čtení. temperamentní povaha. O’Connor byl uprostřed režie filmu a chtěl pochopit, jak se světlo pohybuje čočkou, když narazil na studii akademika Lindsay Sharpe z Newcastlu, která ukázala, že odezva vizuálního systému může být zpožděna při různých úrovních světla.

„Říkal jsem si: ‚Pokud má zpoždění, jak to funguje? Znamená to, že se míč pohybuje pomaleji nebo rychleji?'“ vzpomíná O’Connor. Našel Sharpovo telefonní číslo a Sharp položil stejnou otázku: Co by se stalo s míčem za různých světelných podmínek? Sharpe neznal odpověď, ale navrhl, aby O’Connor spolupracoval s kolegou z nedaleké Durhamské univerzity, který má spojení s místním kriketovým týmem.