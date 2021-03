McNani reaguje na „kolosální korekci“ novin v souvislosti s Trumpovým příběhem

Axios

Guvernérka Jižní Dakoty Christy Noem (vpravo) bude pokračovat ve svém úsilí oslavit Den nezávislosti ohňostrojem na hoře Rushmore, přestože administrativa Bidenu odmítla její žádost přijmout. Šíření a požár a kmenová nadvláda – pomník byl vytesán do Svaté země Lakota Sioux. Ředitel pro komunikaci guvernéra Ian Fury ve svém prohlášení pro Axios uvedl, že to, co říkají, je: Noem udělá „co může", aby se posunula vpřed se svým plánem. Noemova kancelář se zmínila o projevu prezidenta Bidena z minulého týdne, v němž uvedl, že existuje „dobrá šance", že by se Američané mohli sejít k oslavě Dne nezávislosti. „Nejlepším místem v Americe pro pořádání takových zvláštních oslav je Mount Rushmore, včetně ohňostroje," řekl Fury. NPS minulý pátek zamítla Noemovu žádost s odvoláním na potenciální rizika pro zdraví a bezpečnost parku i lidí. NPS dodala, že mnoho kmenových partnerů „se výslovně staví proti ohňostroji památníku", podle The Hill Big Picture: Oslava loňského čtvrtého července, kterou Noem hostil s bývalým prezidentem Trumpem, zahrnovala první použití zábavní pyrotechniky u památníku od roku 2009 – Předchozí přehlídky byly vždy zrušeny kvůli obavám z požárů. Naim, který na akci řekl: „Nebudeme se vzdalovat od společnosti", čelil podobným překážkám. Bývalý hasičský důstojník na Mount Rushmore a v šesti dalších národních parcích v oblasti uvedl, že ohňostroj je „nerozumný" kvůli hořícím „vysoce hořlavým" úlomkům, uhlíkům a skořápkám, uvedl Argos Leader. Neúcta. „Nyní jsme nuceni být svědky toho, jak je naše země zasažena pompézností, arogancí a ohněm v naději, že naše svaté země budou zachráněny," řekl v červnu USA Today Harold Fraser, šéf kmene Cheyenne River Sioux. Frazier zašel tak daleko, že požadoval odstranění památníku.