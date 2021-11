‚Love it‘: Tuchel chválí Conora Gallaghera, plánuje letní rozhovory | Chelsea

Thomas Tuchel věří, že Conor Gallagher je na správném místě, aby pokračoval ve svém rychlém rozvoji poté, co vynikající výkon záložníka na hostování v Crystal Palace byl odměněn jeho debutem v Anglii.

Gallagher hrál dobře jako náhradník za tým Garetha Southgatea proti San Marinu poté, co byl minulý týden povolán jako Mason Mount z Chelsea poté, co hrál za anglický tým do 21 let proti České republice. 21letý hráč, který strávil minulou sezónu na hostování ve West Brom, řekl, že je potěšen pokrokem, kterého Gallagher dosáhl pod vedením Patricka Vieiry v Palace.

Na otázku, zda uvažoval o odvolání Gallaghera, šéf Chelsea odpověděl: „Vlastně jsem o tom nepřemýšlel. Myslím, že je důležité, aby byl šťastný tam, kde je, a nic neměnil. Je důležité být v klidu, cítím se šťastný. tam a má ten efekt.v Crystal Palace.

Tuchel byl opatrnější, pokud jde o šance Gallaghera na průnik do Chelsea v příští sezóně, ale hráč udělal jasný dojem.

„Je příliš brzy o tom veřejně mluvit, než si promluvíme se samotným Connorem a jaké jsou jeho cíle,“ řekl Tuchel. „Stane se to v létě, kdy jsme se všichni shodli na rozhodnutí, že ho chceme poslat do paláce. Viděl v něm potenciál. Nedivím se, že ho národní trenér miluje, protože jsem ho miloval od prvního dne. Pokorný, laskavý, s úsměvem na tváři a neustále připravený vydat ze sebe všechno, chce se učit a zdokonalovat.“

Dodal: „Jako spoluhráč, se kterým bych si rád zahrál. Je radost ho znát. Jsem velmi šťastný, protože si vedla dobře. Musí zůstat nohama na zemi.“

Chelsea doufá, že Romelu Lukaku bude v úterý fit na lavičce doma Juventusu v Lize mistrů a nepřítomnost Matea Kovačiče pokračuje na sobotní cestě do Leicesteru. Tuchel se pozitivně vyjádřil k novým smlouvám obránců Antonia Rudigera a Andrease Christensena, kterým smlouvy vyprší na konci sezóny.

„Věci jsou zralé, uctivé a jasné,“ řekl. „Samozřejmě dochází ke zpožděním. I s Andreasem, podle mého názoru, chceme všichni totéž. Doufám a samozřejmě očekávám v nadcházejících dnech nějaké dobré zprávy, ale vše se může změnit. Situace ze všech stran jsou řešeny velmi opatrně.“