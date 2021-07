Letci usilující o přechod z Jake Voracek mimo tuto sezónu

Podle Elliota Friedmana by se Philadelphia Flyers mohla rozloučit s oblíbenými fanoušky Jake Voracek. 31letý krídelník přichází z velmi produktivní kampaně, ale protože tým jednoznačně potřebuje nějaké nové seřízení a obrovský klobouk na své jméno, není překvapením.

Zdůrazním, že tato situace byla pro mě označena jako „ne hořká“, ale Philadelphia a Jacob Voracek tvrdili, že by také mohl být čas na změnu. Očekává se, že Voráček zůstane nechráněný pro expanzní koncept (a bylo mu to řečeno), jak by o tom uvažoval bývalý trenér Flyers Dave Hakstol. Pokud se to nepodaří, Philly bude hledat jinde. Elliot Friedman – 31 nápadů

Voráček dal v této sezóně 9 gólů spolu s 34 asistencemi Za pouhých 53 vystoupení se 13 her stydí s jeho celkovým počtem 2019 a o 16 méně vystoupení. Českému státnímu příslušníkovi zbývají tři roky jeho dohody s AAV ve výši 8,25 milionu dolarů, která pro Týmoví letci s projektovaným střešním prostorem 13 milionů $ Je obzvláště těžké vzhledem k tomu, že jejich pohon je mladší.

projekt rozšíření Je zřejmou událostí, o které se můžete zmínit, pokud jste Chuck Fletcher. S vědomím, že Voráček má spoustu zkušeností s novým trenérem Krakena, Davem Hakstolem, bude hrát rozhodnutí o jeho ochraně, či nikoli. Jedinou nevýhodou je, že Voráčekem zkušený hráč a liberál by určitě měl mít alespoň nějakou vlastní komerční hodnotu.

Piloti potřebují nějaké posily v obraně a také asi 6 hloubek ve středu. Mohli se realisticky podívat na pohyb Voračeka v mimosezóně, což by dávalo větší smysl, protože by to umožnilo větší flexibilitu během draftu a otevřelo by více příležitostí hlouběji v offseasonu, než aby museli být velmi těsní se zbývajícím krycím prostorem. .

Bude to sledování Voračeka, což je pro fanoušky Flyers srdcervoucí. Členem týmu je od roku 2011 a od té doby je oporou a vytváří nekonečné vzpomínky během každé éry hokejové éry Flyers. Všechny dobré věci však musí a pravděpodobně skončí Mohl by být první z několika smutných obětí v příštích několika letech.

Zdroj obrázku: Alex McIntyre