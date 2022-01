Donald Trump Jr. byl zesměšňován za to, že naznačoval, že skutečnou příčinou ukrajinské krize byl Hunter Biden

Donald Trump Jr Čelí vlně výsměchu poté, co to navrhl Lovec Biden Kdo je nějak zodpovědný za krizi na Ukrajině.

„Budou to Hunterovy ziskové a pochybné obchodní transakce v AF na Ukrajině, co nás dožene do války s Ruskem?“ pane Trumpe cvrlikání v Pondělí.

Rusko shromáždilo podél ukrajinských hranic více než 100 000 vojáků, což vyvolává obavy z invaze. Hunter Biden, Joe BidenJeho syn byl členem představenstva ukrajinské energetické společnosti. Pan Trump nevysvětlil, jak si myslí, že tyto dvě skutečnosti spolu souvisí.

Na Twitteru se mnozí vysmívali pokusu potomka analyzovat zahraniční politiku.

Jeden čtenář „Zdá se, že Hunter Biden způsobil, že Putin podle tohoto geopolitického génia vyhrožuje invazí na Ukrajinu“ visel.

„Proč ano…“ další knihy Sarkasticky. Rusko často napadá sousední země kvůli svým vazbám na Huntera Bidena.

„Když mi v poslední době stouply počty cholesterolu, obviňuji Huntera Bidena,“ další dělat si z nich legraci. „Můj doktor to taky nekoupil.“

Hunter Biden je dlouhodobě terčem konzervativních obvinění. V roce 2019 tehdejší prezident Donald Trump tlačil na prezidenta země, aby provedl veřejné vyšetřování práce mladšího Bidena v ukrajinské energetické společnosti Burisma. Tato kritika však selhala, když anonymní osoba odhalila protiprávní jednání Kongresu, což vedlo k rozhodnutí pana Trumpa První výpověď.

O rok později, během prezidentských voleb v USA, zveřejnili Trumpovi spojenci soubor ostudných fotografií a dokumentů souvisejících s Bidenovou minulou drogovou závislostí, údajně pořízených z jeho notebooku.

To bylo také kontraproduktivní. Mnoho novinářů věřilo, že příběh nebyl podepřen dostatečnými zdroji nebo důkazy a nepodařilo se mu získat trakci mimo konzervativní kruhy.

Sám pan Trump si stěžoval, že skandál není rozšířený.

„Nemůžete mít skandál, když o něm nikdo nenapíše,“ řekl bývalý prezident na shromáždění v Severní Karolíně krátce před volbami. „Máme falešné zprávy, o kterých nepíšete, a Big Tech nepíše. Jak můžete mít skandál? Nikdo o tom nemluví.“

V pondělí někteří na Twitteru obvinili Trumpovu rodinu, že opakovaně využívá prezidentova syna k rozptýlení.

„The Trump Family Playbook: Když věci začnou hledat rodinu, přiveďte Huntera zpět do centra pozornosti!“ jediný uživatel visel.