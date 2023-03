americký Lachinda Demos Na OH 2012 ho Mezinárodní olympijský výbor povýšil ze stříbra na zlato v běhu na 400 metrů překážek, pět měsíců poté, co byl zlatý medailista zpětně diskvalifikován kvůli dopingu.

Oznámení MOV přišlo tři měsíce poté, co změnila výsledky světové atletiky a posunula Demos také k českému zlatu Zuzana Hejnová Od bronzu po stříbro a jamajský Calisie Spencerová Ze čtvrtého místa na bronz.

Demus si může vybrat, jak získat medaili, a to i na příští olympiádě, na akci USOPC, jiné mezinárodní atletické akci nebo na soukromé akci.

ruština Natalya Antiukh, původní vítězce o sedm setin sekundy na Deimos, byly její výsledky od července 2012 do června 2013 zpětně odebrány ruskou antidopingovou agenturou předchozího října. Antiochie, která naposledy závodila v roce 2016, si už odpykala čtyřletý zákaz dopingu a ještě se musela odvolat proti odebrání olympijského titulu.

„Slyšení zpráv neovlivnilo mou náladu ani pocity, protože je to 10 let, co se to stalo,“ napsal Demos, který naposledy sdílel v roce 2016, v e-mailu po říjnovém oznámení. „Mám z toho všeho smíšené pocity. Vlastně si myslím, že kdyby se s někým na olympijských hrách dopoval, měl by mu být odebrán medaile. Se vším, co bylo řečeno, to vypadá, že je to případ mého závodu. Nejsem bojím se říct, že jsem další „Zasloužím si oficiální titul, medaili, uznání a propadlou kompenzaci, která k tomu všemu patří. Nechci, aby žádný sportovec prošel stejnou situací a doufám, že zachování integrity sportovců v náš sport zůstává v popředí těch, kteří obětují tak velkou část svého života, aby v něm byli skvělí.“

Ve finále běhu na 400 metrů překážek na olympijských hrách v roce 2012 si tehdy jednatřicetiletá Antiochie snížila své osobní maximum o 22 setin sekundy a předstihla Deimose, úřadujícího mistra světa.

„Samozřejmě jsem chtěl zlato. Nepřestanu, dokud zlato nedostanu,“ řekl Demos Louis Johnson na NBC po závodě a vyjádřila své přání vrátit se na olympijské hry v roce 2016 (což se jí po sérii zranění nepodařilo).

Demosová byla tehdy třetí nejrychlejší ženou v historii a americkou rekordmankou s osobním maximem 52,47 sekundy.

Demos, olympionička z roku 2004, po porodu v červnu 2007 unikla na olympijských hrách v Pekingu v roce 2008 o jedno místo. Získala také medaile z mistrovství světa v letech 2005 (stříbro), 2009 (stříbro), 2011 (zlato) a 2013 ( bronz).

Demosová se zpětně stala první Američankou, která vyhrála olympijský titul v běhu na 400 m překážek. Dalila Muhammad Vyhrál akci v roce 2016 a Sydney McLaughlin Před dvěma lety v Tokiu.

Rusko původně získalo osm zlatých medailí v atletice na olympijských hrách v roce 2012. Kvůli dopingu se tento počet nyní snížil na jednu – skok vysoký Anna Ščerovákterá byla na OH 2008 zbavena bronzové medaile za doping.

Období mezi ziskem olympijské medaile v Antiochii a svlečením kvůli dopingu může být nejdelší pro letní hry od té doby. Lance Armstrong Po více než 12 letech závodění mu byla odebrána bronzová medaile na olympijských hrách v roce 2000. Tato medaile nebyla přerozdělena. Španělsko Abraham Olanočtvrtý finišer, nebyl povýšen a následně se jeho jméno objevilo ve zprávě francouzského Senátu o dopingových cyklistech na Tour de France 1998.

Také ve čtvrtek Mezinárodní olympijský výbor oznámil, že přerozdělil medaile v chůzi žen na 20 km pro olympijské hry v roce 2012 po ruských zlatých a stříbrných medailistkách. Elena Lashmanová A Olga Kaniškina Doping byl již dříve zakázán se zpětnou platností.

Nové pódium je celá Čína, což této zemi dává vůbec první olympijské medaile v atletice, podle Olympedia.org. Medaile v badmintonu smetla také ve stolním tenise.

Shinji Qiangkterý se původně umístil na třetím místě, byl povýšen na zlato. Liu Hong Ze čtvrtého místa se dostal až ke stříbru. Lu Xiuzhi Prošel z pátého místa na bronz.

