Nejnovější: Jihokorejský San vytvořil na olympijských hrách rekord v lukostřelbě | Sportovní

Nejnovější zprávy o tokijských olympijských hrách, které jsou drženy pod přísnými omezeními poté, co byly o rok odloženy kvůli pandemii koronavirů:

Jihokorejská Ahn San překonala v horkém a vlhkém dni ženský olympijský střelecký rekord s 680 body v kvalifikaci.

Jeho skóre bylo završeno skóre 673, které zaznamenala Ukrajinka Lena Herasimenko v roce 1996. Spoluhráči San Jang Minhee (677) a Kang Chae Young (675) skončili na druhém a třetím místě.

Oblouk ruského olympijského výboru, Svetlana Gomboeva, se zhroutil v horkém horku a byl ošetřen zdravotnickým personálem. Teplota vzrostla nad 30 ° C (86 ° F).

V kvalifikaci mužů dosáhla nejvyššího počtu 688 jihokorejská Kim Ji-Duk, na druhém místě se umístil Američan Brady Ellison (682) a na třetím místě jihokorejský Oh Jin Hyek (681).

Olympijský debut na akci smíšených týmů bude v sobotu. Soutěž dvouhry žen příští pátek a událost dvouhry mužů druhý den.

Asi 50 demonstrantů se sešlo v Tokiu, aby požadovali zrušení olympiády.

Zahajovací ceremoniál je stanoven na pátek večer místního času.

Demonstranti se shromáždili před budovou metropolitní vlády v Tokiu, skandovali „Ne olympiádě“ a „Zachraňte životy lidí“ a drželi transparenty s nápisem „Zrušit olympiádu“.

Hry, které se nesetkaly s velkým publikem a proti nimž se postavilo mnoho hostitelských zemí, se odehrají o rok později, než bylo plánováno.

Den předtím Tokio zaznamenalo nejvyšší úroveň za šest měsíců v nových případech COVID-19, protože rostly obavy, že by se infekce mohly během her zhoršit. Počet případů a úmrtí jako podíl populace v Japonsku je však mnohem nižší než v mnoha jiných zemích.

Zahajovací ceremoniál se bude konat většinou bez publika, aby se zabránilo šíření koronavirové infekce, ačkoli se ho zúčastní někteří úředníci, hosté a média.

Jill Biden uspořádala virtuální setkání a pozdrav s několika americkými sportovci, kteří budou soutěžit v Tokijských hrách, a přivítali je uvítáním.

První dáma Spojených států v Tokiu, která podpořila sportovce a zúčastnila se zahajovacího ceremoniálu.

Mluvil jsem prakticky s Eddiem Alvarezem, hráčem baseballu a rychlobruslaře na krátké trati a basketbalistou Sue Birdovou. Oba budou nositeli vlajky USA na zahajovacím ceremoniálu. Mluvil jsem také s Alison Schmidtovou, čtyřnásobnou olympijskou plavkyní a obhájkyní duševního zdraví.

Biden řekl sportovcům, že se často vzdali pobytu v Tokiu a spoléhali na podporu rodiny a přátel.

V sobotu bude místnost v rezidenci šéfa mise USA věnována bývalému senátorovi USA z Havaje Danielovi Inoueovi a jeho manželce Irene Hirano Inoue.

Uspořádá americkou ambasádu na pozorování softbalu mezi USA a jejich rodinami pro zaměstnance a jejich rodiny a rozveselí americké sportovce soutěžící na několika akcích před odjezdem z Tokia.

Jihoafrický Lebogang Shange má čtyři roky zákaz dopingu a bude chybět na olympijských hrách v Tokiu.

Bývalý africký šampión vstoupil do závodu mužů na 20 km 5. srpna. Sportovní arbitrážní soud rozhodl v Tokiu.

Třicetiletý Shange měl pozitivní test na anabolický steroid trenbolon a byl dočasně pozastaven v prosinci 2019. Jeho zákaz vyprší před olympijskými hrami v Paříži v roce 2024.

Švýcarský olympijský tým uvedl, že překážkář v délce 400 metrů Karim Hussein souhlasil s devítiměsíčním zákazem po pozitivním testu na zakázaný stimulant.

Mistr Evropy v roce 2014 byl přihlášen na akci na Tokijských hrách. Kvalifikace začínají příští pátek. Není jasné, zda Hussain bude nahrazen v kádru 40 sportovců.

Švýcarský olympijský soud zákaz vrátil jeden týden od okamžiku, kdy byl Hussain dočasně pozastaven. Tento komentář nebyl zveřejněn.

Organizátoři tokijských olympijských her ohlásili 25 nových případů COVID-19. Tři z nich jsou sportovci, bylo oznámeno ve čtvrtek.

Třináct sportovců ze 110 lidí akreditovaných na olympiádu mělo od 1. července pozitivní test na virus v Japonsku.

Do nejnovější aktualizace byli zahrnuti tři mediální profesionálové přicházející ze zahraničí do Japonska.

Úvodní olympijský tenisový zápas Naomi Osaky byl odložen ze soboty na neděli.

Regulátory neposkytly okamžitě důvod pro změnu. Jen řekli, že tah přišel od rozhodčího turnaje.

Osaka, 52. semeno, mělo původně hrát v sobotu dopoledne s Čínou Zheng Saisai v první soutěži her na hlavním kurtu.

Jedním z důvodů tohoto kroku může být to, že Osaka může hrát roli při zahajovacím ceremoniálu v pátek večer. To by jí nenechalo moc času na odpočinek před sobotním ranním zápasem.

Osaka se do soutěže vrací poprvé za téměř dva měsíce poté, co se po prvním kole stáhl z French Open a dal si pauzu v duševním zdraví.

Je jednou z nejlepších sportovkyň v Japonsku.

Světová antidopingová agentura uvádí, že několik ruských sportovců bylo z olympijských her v Tokiu vyřazeno kvůli dopingovým podezřením na základě důkazů z moskevské testovací laboratoře, která byla uzavřena v roce 2015.

Generální ředitel Světové antidopingové agentury Olivier Niggli říká, že intervenoval u sportovních orgánů, aby zajistil, že tito sportovci nebudou vybráni – „ne mnoho, ale bylo jich pár“.

Tým 335 ruských sportovců s certifikací pro Tokio soutěží bez vlajky a hymny jako trest za státní zásah do databáze moskevské laboratoře. Název týmu je ROC, což je zkratka pro Ruský olympijský výbor, bez slova „Rusko“.

Sportovní arbitrážní soud loni v prosinci uložil zákaz identity pro olympijské hry v Tokiu a zimní hry v Pekingu v roce 2022.

Poskytnutí databáze WADA a vzorků z laboratoře bylo klíčem k uzavření dlouhodobého ruského dopingového skandálu podporovaného státem.

Světová antidopingová agentura měla seznam asi 300 podezřelých sportovců a předložila olympijským sportovním orgánům důkazy o možných disciplinárních problémech.

„Zkontrolovali jsme, co máme z tohoto dlouhého seznamu“, abychom zajistili, že sportovci nebudou v Tokiu vybráni, říká Niggli.

Ruská střelkyně Svetlana Gomboeva ztratila vědomí během soutěže na olympijských hrách v Tokiu v horkém horku.

Trenér Stanislav Popov v komentářích prostřednictvím ruského olympijského výboru uvedl, že Gomboeva skolabovala krátce po dokončení pátečního kvalifikačního kola.

„Nevydržela to, celý den v teple,“ říká Popov a dodává, že vlhkost problém ještě zhoršila. Teploty v Tokiu byly nad 30 ° C (86 ° F).

Horko v letních měsících v Tokiu již přimělo organizátory k přesunu maratonů a závodních procházek do chladnějšího města Sapporo.

Kapitán amerických vodních pólů Jesse Smith vynechá v pátek zahajovací ceremoniál olympijských her v Tokiu poté, co americký olympijský výbor a olympijské hry v USA rozhodly, kolik hráčů by se jeho tým mohl oslav zúčastnit.

Seznamy olympijských vodních pólů se skládají z 13 hráčů, z nichž 12 je k dispozici pro každou hru. Smith uvedl, že tým mu USOPC řekl, že mohou na galavečer přenést 12 certifikovaných sportovců.

„Snažili jsme se udržet náš tým pohromadě a měnit to s každým portem pro sestavení, ale nefungovalo to, nyní je čas znovu se zaměřit na nastavení hry,“ napsal Smith na Twitteru. „Takže dnes večer posílám svůj tým, abych s hrdostí zastupoval (USA) a užíval si každý okamžik. Pojďme, chlapci!“

38letý Smith hraje na své páté olympiádě a odpovídá Tony Azevedovi ve většině olympijských týmů pro amerického sportovce ve vodním póle. Byl považován za nositele americké vlajky na zahajovacím ceremoniálu před tím, než se této pocty dostalo baseballovému hráči Eddiu Alvarezovi.

Mapa na olympijských stránkách byla změněna poté, co Ukrajina protestovala, že zahrnuje hranici přes Krym.

Mapa je součástí funkce Cheer Zone, která sleduje, jak fanoušci z celého světa podporují různé týmy na Tokijských hrách.

Pozdní čtvrtek měla mapa černou čáru přes vrchol Krymu ve stejném vzoru jako státní hranice. V pátek ráno nebyla po poloostrově žádná čára. Rusko anektovalo Krym z Ukrajiny v roce 2014. Ukrajina jej stále považuje za ukrajinské území.

„Protestovali jsme proti MOV a mapa byla opravena,“ uvedlo v e-mailu agentuře Associated Press ukrajinské velvyslanectví v Japonsku.

Silniční cyklista Michal Schlegel je čtvrtým českým sportovcem ze tří různých sportů, který byl před olympijskými hrami v Tokiu pozitivně testován.

Schlegel měl pozitivní pozitivní výsledky na tréninkové základně týmu v Ezu a bude mu chybět sobotní silniční závod.

Český olympijský výbor v pátečním prohlášení uvedl, že Schlegel je v izolaci a že Michael Kukreli a Zdenek Stebar budou jedinými soutěžícími v Musashinonomori Parku na jedné z prvních medailových akcí na letních hrách.

Počátkem tohoto týdne pozitivně testovaly i české beachvolejbalistky Markéta Sloková a Ondřej Pirošek a stolní tenista Pavel Sirosek. To přimělo český olympijský tým k prošetření, zda vypuknutí souviselo s jejich charterovým letem do Tokia.