Dorostenecká hvězda Emma Raducano utrpěla drtivou porážku od Eleny Rybakiny v úvodním zápase v Sydney

Šampionka US Open Emma Radocano byla v úterý na Sydney Classic rozdrcena 6-0 6-1 pozdní devátou nasazenou Elenou Rybakinou. Britka Radokano, která odehrála svůj první zápas v sezóně, předvedla v prvním setu výkon naplno, když její kazašská soupeřka využila svého nestabilního podání, které zahrnovalo čtyři dvojchyby.

Rybakina, vicemistr světové jedničky Ash Party na nedělním Adelaide International, si udržel intenzitu i ve druhém setu a za necelou hodinu vyhrál.

Raducanu byl neustále naštvaný Rybakinovými hlubokými návraty, které umožnily 19letému mladíkovi vyřešit to a vést k řadě nezamýšlených faulů. Prohra byla ranou pro přípravu Raducanuové na Australian Open od 17. do 30. ledna poté, co minulý týden odstoupila z přípravného závodu v Melbourne poté, co měla pozitivní test na COVID-19.

Brit Andy Murray to měl snazší proti norskému kvalifikačnímu Viktoru Durasovichovi, který vyhrál 6-3 6-1 na šampionátu ATP 250 na stejném místě.

Trojnásobný grandslamový šampion byl poražen ve svém prvním zápase sezóny v Melbourne, ale vypadal v dobrém kontaktu proti Durasovichovi, který utrpěl řadu chyb Murrayho bekhendem.

„Je tady perfektní podmínky… Doufal jsem, že v Melbourne budou zápasy minulý týden, ale nestalo se. Díky bohu, že organizátoři turnaje a Tennis Australia souhlasili, že mi sem dají velký lístek,“ řekl Murray.

Předtím olympijská vítězka Belinda Bencicová zahájila rok 2022 energicky vítězstvím 6-3 6-2 nad Brazilkou Beatriz Haddad Mayaovou, aby se dostala do druhého kola, zatímco postoupila i místní oblíbenkyně Agla Tomljanovic.

Švýcarka Bencicová, která míří na Australian Open, aby ke zlatu na hrách v Tokiu přidala svůj první grandslamový titul ve dvouhře, třikrát prolomila Mayin smutek v Ken Rosewall Areně. Světová 45. Tomljanovicová porazila Slovenku Annu Karolinu Schmiedlovou 6-2, 6-3 a připravila zápas ve druhém kole s pátou nasazenou Paulou Padusaovou ze Španělska.

Na druhé straně Argentinec Federico Delbonis prohrál šťastného losera Dennise Kudlu ze Spojených států 6-3, 6-1, zatímco Brandon Nakashima porazil Čecha Jerryho Veseliho 7-6 (2), 7-6 (0).