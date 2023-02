Krejková omráčila první Swiatekovou a vyhrála dubajský titul

25. února (Reuters) – Barbora Krejková v sobotním finále turnaje Dubai Tennis Championships porazila Igu Swiatekovou 6-4 6-2 a ukončila tak polská vítězství na blízkovýchodním houpačce a připsala si svou první kariéru na okruhu WTA. v roce 2023 a celkově šestý.

„Znamená to hodně. Byl to skvělý týden a v každém zápase jsem se zlepšovala. Dnes jsem předvedla svůj nejlepší tenis,“ řekla Krejková. „Ega mě motivuje každý den, bylo to skvělé finále a s výsledkem jsem rozhodně spokojený.“

Vítězství znamenalo, že bývalá světová dvojka Krejčíková se stala pátou hráčkou, která na stejném turnaji porazila světovou trojku, a začala dominantně tím, že ji v prvním úseku zlomila silným bekhendem.

Prohraný zápas umožnil Swiatekové vyrovnat na 3:3, ale její český soupeř – grandslamový kolega, který vyhrál Roland Garros v roce 2021 – okamžitě odpověděl silným úderem, aby znovu vzdal podání.

Krejková nastoupila do dalšího zápasu, když Swiatek bojovala s nevynucenými chybami a 27letá hráčka pevně držela první set, když Polák naservíroval dlouhý forhend.

Byl to první set, kdy šampionka z Dauhá Switek propadla za poslední dva týdny, a 21letá hráčka ve druhém setu prohrávala 4:2, když Krejková zápas ovládla.

Krejčíková, která ve čtvrtfinále porazila šampionku Australian Open a světovou dvojku Arynu Sabalenkovou a v semifinále třetí nasazenou Jessicu Pegulaovou, zpečetila zápas o vstup do vysoce postaveného klubu.

Steffi Grafová, Serena Williamsová, Venus Williamsová a Sabalenka jsou jediné další hráčky, které porazily tři nejlepší hráčky na stejném turnaji.

„Je to obrovský úspěch,“ dodala Krejková, která získala svůj první titul na okruhu WTA 1000. „Užívám si všechny zápasy a miluji hraní na velkých hřištích ve skvělé atmosféře. Doufám, že takových zápasů pro mě bude přibývat.“

Krejčíková se po pondělní aktualizaci žebříčku posune z 30. na 16. místo.

(informoval Shrivathsa Sridhar) v Bengaluru; Střih Ken Ferris

