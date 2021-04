obrázek : Caitlin McGarry / Gizmodo

Zvěsti o dalším modelu oblíbeného kompaktního smartphonu Apple jsou již v platnosti, i když to může trvat déle než rok, než se ho dočkáme.

Analytik Ross Young byl poslán na Cvrlikání 1. dubna – zrnko soli atd. – příští iPhone SE v roce 2022 dorazí se stejným 4,7palcovým tvarem jako současný SE. Tento aktualizovaný model Mladé knihy mohou být také vybaveny s ub-6 Kontrast 5G GHz místo podpory všech pásem, včetně Ultrarychlé milimetrové vlnové spektrum . Young také zmínil, že slyšel o 6,1palcovém modelu s „otvorem spíše než otvorem“, který by mohl být uveden na trh v roce 2023.

Některé z nich jsou ironií předchozí zprávy od důvěryhodného analytika společnosti Apple Ming-Chi Kuo z minulého měsíce. Cituji ze zprávy o dodavatelském řetězci Kuo, 9to5Mac Také jsem zmínil, že Kuo také očekává, že u modelu 2022 iPhone SE dorazí 5G připojení. Kuo také uvedl, že očekává, že model 2022 bude mít 4,7palcový design, ale s upgradovaným procesorem.

Nejzajímavější mezi těmito pověstmi je, že Apple možná plánuje vyloučit tvarový faktor SE, aby získal větší obrazovku. Není jasné, zda SE bude hrát stejnou velikost s tenčími rámečky, nebo zda Apple zvětší velikost SE (to by byla špatná zpráva pro malou hrstku mezi námi).

Vzhledem k tomu, že je to zjevně více než rok od doby, kdy jsme dostali novější iPhone SE – podle zpráv, které mají nové vydání očekávané pro rok 2022 – stále existuje spousta času na to, aby se pověsti SE vytvořily humbuk o novějším a výkonnějším zařízení. Ale vypadá to zajímavě.