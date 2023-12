Kouření je spojeno se zmenšováním mozku, které je nevratné i po ukončení kouření

souhrn: Vědci zjistili, že kouření způsobuje zmenšování mozku a předčasné stárnutí, což je stav, který nelze zvrátit ani poté, co přestanete kouřit.

Studie analyzovala data od více než 32 000 jedinců v Biobank UK a odhalila přímou souvislost mezi kouřením, genetickou predispozicí a zmenšenou velikostí mozku. Toto zjištění potvrzuje, že kouření je ovlivnitelný rizikový faktor demence, a zdůrazňuje jeho nevratný škodlivý účinek na zdraví mozku.

Výzkum poskytuje zásadní pohled na dlouhodobé neurologické důsledky kouření a důležitost odvykání.

Klíčová fakta:

Kouření způsobuje zmenšování mozku, což vede k předčasnému stárnutí mozku, a toto poškození nelze napravit ani poté, co přestanete kouřit. Studie analyzovala data z britské Biobanky, která zahrnovala více než 32 000 účastníků, aby určila vztah mezi kouřením, genetikou a velikostí mozku. Výzkum zdůrazňuje zásadní význam přestat kouřit, aby se zabránilo dalšímu poškození mozku a snížilo se riziko demence.

zdroj: University of Washington

Kouření způsobuje, že se mozek zmenšuje, podle studie provedené vědci z Washington University School of Medicine v St. Louis.

Dobrou zprávou je, že přestat kouřit zabraňuje další ztrátě mozkové tkáně, ale přestat kouřit stále nevrací mozek do původní velikosti. Vědci uvedli, že vzhledem k tomu, že lidský mozek přirozeně ztrácí objem, jak stárnou, kouření účinně způsobuje předčasné stárnutí mozku.

Výsledky zveřejněné v Biologická psychiatrie: otevřená globální vědapomáhají vysvětlit, proč jsou kuřáci vystaveni většímu riziku poklesu kognitivních funkcí souvisejících s věkem a Alzheimerovy choroby.

Téměř polovinu rizika kouření u člověka lze připsat jeho genům. Kredit: Neuroscience News

„Až donedávna vědci ignorovali účinky kouření na mozek, částečně proto, že jsme se zaměřili na všechny hrozné účinky, které má kouření na plíce a srdce,“ řekla vedoucí výzkumu Laura J. Bejrút, MD, Nadace absolventů. Profesor psychiatrie.

„Ale když jsme začali zkoumat mozek blíže, ukázalo se, že kouření je také velmi špatné pro váš mozek.“

Vědci již dlouho věděli, že kouření a malá velikost mozku spolu souvisí, ale nikdy si nebyli jisti, kdo je viníkem. Je třeba vzít v úvahu třetí faktor: genetiku. Jak velikost mozku, tak kuřácké chování jsou genetické. Téměř polovinu rizika kouření u člověka lze připsat jeho genům.

Aby rozmotali vztah mezi geny, mozky a chováním, Bierut a první autor Yunhu Zhang, postgraduální student, analyzovali data z britské Biobanky, veřejně dostupné biomedicínské databáze obsahující genetické, zdravotní a behaviorální informace o půl milionu lidí, z nichž většina jsou amerického původu.evropské.

Podskupina více než 40 000 účastníků ve Spojeném království Biobank podstoupila zobrazování mozku, které lze použít k určení velikosti mozku. Celkem tým analyzoval neidentifikovaná data o velikosti mozku, historii kouření a genetických rizicích kouření u 32 094 lidí.

Ukázalo se, že každá dvojice faktorů spolu souvisí: historie kouření a velikost mozku; Genetická rizika kouření a kuřácká historie; Genetická rizika kouření a velikosti mozku. Navíc souvislost mezi kouřením a velikostí mozku je závislá na dávce: čím více krabiček člověk denně vykouří, tím menší objem mozku má.

Když byly tyto tři faktory vzaty v úvahu společně, souvislost mezi genetickým rizikem kouření a velikostí mozku zmizela, zatímco souvislost mezi každým z těchto faktorů a kuřáckým chováním zůstala.

Pomocí statistického přístupu známého jako analýza zprostředkování vědci identifikovali sled událostí: genetická predispozice vede ke kouření, což vede ke snížení objemu mozku.

„Zní to špatně a je to špatné,“ řekl Perot. „Snížený objem mozku odpovídá zvýšenému stárnutí. To je důležité, protože naše populace stárne, protože stárnutí a kouření jsou rizikové faktory pro demenci.“

Bohužel se zdá, že pokles je nevratný. Analýzou údajů o lidech, kteří před lety přestali kouřit, vědci zjistili, že jejich mozky zůstaly trvale menší než mozky lidí, kteří nikdy nekouřili.

„Nemůžete vrátit poškození, které již bylo způsobeno, ale můžete se vyhnout způsobení dalšího poškození,“ řekl Zhang. „Kouření je ovlivnitelný rizikový faktor. Jedna věc, kterou můžete změnit, abyste zastavili stárnutí mozku a vystavili se zvýšenému riziku demence, je přestat kouřit.“

O těchto novinkách z neurovědního výzkumu

autor: Diane Duke Williamsová

zdroj: WUSTL

sdělení: Diane Duke Williams – WUSTL

obrázek: Obrázek připsán Neuroscience News

Původní vyhledávání: Otevřený přístup.

„Zkoumání vztahu mezi kuřáckým chováním a globální velikostí mozku„Od Laury J. Perrott a kol. Biologická psychiatrie

shrnutí

Zkoumání vztahu mezi kuřáckým chováním a globální velikostí mozku

Pozadí

Předchozí studie ukázaly, že objem mozku je negativně spojen s kouřením cigaret, ale stále se diskutuje o tom, zda kouření způsobuje snížení objemu mozku nebo zda je zmenšený objem mozku rizikovým faktorem pro kouření. Tuto debatu řešíme pomocí několika metod, které hodnotí směrovost: Bradford-Hillova kritéria, která se běžně používají k pochopení kauzality v epidemiologických studiích, a mediační analýza.

Metody

V 32 094 účastníků evropského původu z Britská biobanka V tomto souboru dat jsme zkoumali vztah mezi denní historií kouření a velikostí mozku, stejně jako souvislost skóre genetického rizika kouření s velikostí mozku.

Výsledek

Denní kouření v anamnéze bylo silně spojeno se snížením objemu mozku a těžké kouření v anamnéze bylo spojeno s větším snížením objemu mozku. Nejsilnější souvislost byla mezi celkovým objemem šedé hmoty a denní historií kouření (velikost účinku = -2964 mm).3, s = 2,04 x 10-16) a byl zde vztah mezi dávkou a odezvou se zvyšujícím se počtem vykouřených let v balení spojený s větším snížením objemu mozku. Skóre polygenního rizika pro zahájení kouření bylo významně spojeno s každodenní kuřáckou historií (velikost účinku = 0,05, s = 4,20 x 10-84), ale jen mírně spojené s celkovým objemem šedé hmoty (velikost efektu = -424 mm3, s = 0,01). Analýza mediace ukázala, že denní kuřácká anamnéza zprostředkovala vztah mezi skóre rizika zahájení kouření a celkovým objemem šedé hmoty mozkové.

Závěry

Každodenní kouření v anamnéze je silně spojeno se snížením celkového objemu mozku.