V Titanfall na tom momentálně pracují jen dva lidé

Apex Legends z Respawn Entertainment se nedávno zaměřili na hackery, kteří chtěli zvýšit povědomí o současném stavu vývojářských her Titanfall. Zatímco Apex Legends rychle vyřešil problémy se serverem, Titanfall zůstává zranitelný, protože Respawn pověřil údržbu hry pouze jedním až dvěma zaměstnanci.

První franšíza společnosti Respawn je po dlouhou dobu téměř nefunkční, protože nevyřešené chyby zabezpečení jsou využívány prostřednictvím distribuovaných útoků typu denial-of-service, které brání hráčům v připojení ke hrám. na Video Aktualizace spatřena MP1„Koordinátor komunity Jason Garza vysvětlil současnou situaci a ujistil fanoušky, že komunita Titanfall nebyla zapomenuta.

„Mohu jen říct, že pracujeme na (Titanfall), a proto jsem o takových věcech přestal mluvit,“ řekl Garza. „Komunita Titanfall nebyla zapomenuta ani opuštěna, ani nic podobného. Stále na tom pracujeme, je to jen to, že nemůžeme telegrafovat naše pohyby, máme jen jednoho nebo dva lidi, protože zbytek, všichni ostatní jsou na Apex Legends, takže se necítíte špatně. Je to něco, na čem pracujeme, že tyto věci vyžadují čas, nemůžete stisknout tlačítko a všechno je magicky opravené. “

Pokud jste zvědaví, co se přesně stane s multiplayerovou hrou Titan Fall a Titanfall 2, Kanál YouTube Hráči horních vrstev Má krátký dokument o tom, jak hacker použil útoky DDoS k vymazání celých serverových farem, pokud běhali někteří operátoři.

Pokud jde o Apex Legends, budoucí plány Respawnu – jak bylo odhaleno v Nabídka EA Play Live Spotlight Series pro hry FPS– Včetně nového hrdiny a hodnocených arén. Tato hra je nová Událost hledajících vzrušení Bude spuštěn od 13. července do 3. srpna s novou mapou arény pro akci, třemi týdenními odměnami, které nabízejí zcela novou kořist a omezeně efektivní kosmetikou.