Konzumované platby B2B mají výhody jak pro dodavatele, tak pro kupující

Protože majitelé firem jsou také spotřebitelé, už dlouho vědí, že B2B platby nejsou tak pohodlné a okamžité jako platby, které používají v osobním životě.

„Myslím si, že ve velmi blízké budoucnosti, a zejména s tlakem pandemie, se zde naskytnou příležitosti, že uvidíme masivní tlak na pokračování konzumace platebního prostoru B2B,“ Norm Marraccinisenior viceprezident a vedoucí obchodních a maloobchodních řešení ve společnosti FIS, řekl PYMNTS.



Poznamenal, že lidé stále vypisují šeky na transakce B2B, řekl, že mají možnost platit účty a kontrolovat faktury jediným kliknutím – to vše na svých telefonech.

Pomáháme lidem platit rychleji, sbírat rychleji

Když majitelé firem mohou odeslat žádost o platbu, povolit platbu několika kliknutími a zúčtovat platby v reálném čase nebo dokonce následující den, je to pro majitele firmy lepší možnost psaní než šeky, spuštění automatizované žádosti o zúčtovací středisko nebo čekání dní na získat faktury.



„Nejen přemýšlet o tom, jak lépe využít čas a rozvíjet své podnikání, ale také rychleji dostat zaplaceno,“ řekl Marraccini.

Platby v reálném čase také snižují náklady. Současný proces je vysoce manuální a stojí společnosti čas a úsilí.

Viz také: FIS předpovídá, že 30–50 % B2B plateb bude do roku 2025 jezdit po kolejích v reálném čase

„Když se podíváme na tisíce plateb, které procházejí obchodním prostorem, zjistím to

Když se to děje v reálném čase nebo téměř v reálném čase, moje náklady a doba potřebná pro mě jako vlastníka firmy a pro mé zaměstnance jsou obrovskou příležitostí, jak trochu uniknout z podnikání,“ řekl Marraccini.

Rychlejší platby také vylepšují možnosti pracovního kapitálu společnosti. Dnes, s jednorázovým platebním nástrojem nebo virtuální kartou, mohou podniky získat své finanční prostředky rychleji, pokud dodavatelé nabídnou 5% slevu kupujícím, kteří rychle zaplatí fakturu, z čehož profitují obě strany.

„S tím, co FIS buduje a co dnes máme, můžeme skočit přímo do toho a udělat to ze strany platby nebo dokonce ze strany pohledávek, abychom lidem pomohli vymáhat také rychleji,“ řekl Marraccini.

Budování uzavřené platební sítě

Tento přístup lze také použít ve světě plateb mezi osobami (P2P) s možnostmi vyplácení, které podniku umožňují platit spotřebiteli nebo jinému podniku v reálném čase.



Při pohledu do budoucna Marraccini řekl, že očekává konec současného rozdělení mezi závazky a pohledávky. Řešení by zahrnovalo jednotné kontaktní místo pro podniky, které obsahuje závazky a pohledávky na stejném portálu, stejnou uživatelskou zkušenost, stejný vzhled a dojem a stejnou schopnost zvyšovat efektivitu. Zahrnovala by také možnost přesouvat platby bez opuštění infrastruktury FIS.

„Příštích 24 až 36 měsíců pro mě znamená: ‚Jak vybuduji tu uzavřenou platební síť?‘,“ řekl Marraccini. „Máme největší platební infrastrukturu na světě a konečným cílem je podívat se na schopnost spojit se zde ve Státech s někým v Singapuru a provést transakci v reálném čase, aniž bychom museli opustit síť FIS.“

Viz také: Konzumované digitální obchodní platby obohacují zákaznickou zkušenost