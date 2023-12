Konference OSN o změně klimatu (COP28): Amy Goodman se pokouší vyslechnout generálního ředitele Emirates Oil, když předsedá klimatickým rozhovorům OSN v Dubaji

Toto je vrcholný text. Kopie nemusí být v konečné podobě.

Amy dobrý muž: To je ono Demokracie hned!Web Democracy Now. Jsem Amy Goodman. Vysíláme z klimatického summitu OSN v Dubaji zde ve Spojených arabských emirátech.

Předseda klimatického summitu Spojené arabské emiráty olej výkonný ředitel Sultan Al Jaber čelí neustálé kritice za své nedávné komentáře, ve kterých tvrdil, že neexistuje „žádná věda“, která by podpořila výzvy k postupnému vyřazení fosilních paliv, aby se omezilo globální oteplování na 1,5 °C nad předindustriální úroveň. Během nedávného rozhovoru Zoom s bývalou irskou prezidentkou Mary Robinsonovou a dalšími sultán Al Jaber řekl, že úplné vyřazení fosilních paliv by podle jeho slov „vrátilo svět do jeskyní“.

Sultán Ahmed a Jaber: Neexistuje žádná věda ani scénář, který by tvrdil, že postupné vyřazování fosilních paliv dosáhne 1,5. Jedna a pět je moje severní hvězda. …Prosím pomozte mi. Ukažte mi plán pro postupné vyřazení fosilních paliv, který umožní – umožní udržitelný sociální a ekonomický rozvoj, pokud nechcete vrátit svět zpět do jeskyní.

Amy dobrý muž: To byla slova sultána Al Jabera, předsedy letošního klimatického summitu, a ano výkonný ředitel Volala Abu Dhabi National Oil Company ADNOC. Jeho komentáře jsou v přímém rozporu s vyjádřením generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, který říká, že postupné vyřazení fosilních paliv je zásadním krokem.

tajemník–Všeobecné Antonio Guterres: Věda je jasná: limit 1,5 stupně bude možný pouze tehdy, pokud nakonec přestaneme spalovat všechna fosilní paliva – nebudeme je snižovat, neomezovat – a postupně je vyřadíme v jasném časovém rámci v souladu s 1,5 stupněm.

Amy dobrý muž: V úterý předseda klimatického summitu OSN, sultán Al Jaber, uspořádal schůzi radnice přímo za mnou, v rámci klimatického summitu OSN zde v Dubaji. Pokusili jsme se vstoupit ihned po skončení show, ale bylo nám řečeno, že tisk dovnitř nesmí. Cestou dovnitř jsem se ho pokusil na něco zeptat. Poté nás nasměrovali do přeplněné místnosti o blok dál, ale spěchali jsme, abychom se pokusili vyslechnout sultána Al Jabera, když odcházel ze zasedání městské rady.

Amy dobrý muž: Dr. Al Jabere, věříte v postupné vyřazování fosilních paliv? Můžete odpovědět na otázku z tisku? Dr. Al Jabere, můžete nám říct, proč je zde 2 500 lobbistů za fosilní paliva? Dr. Al Jabere, můžete nám říci, zda by se fosilní paliva měla vyřadit? Dr. Al Jabere, jedna otázka – nestíhám s vámi držet krok.

Předvečer: Je v pohotovosti, madam. Je na zavolání.

Amy dobrý muž: slušný.

Předvečer: Je na zavolání.

Amy dobrý muž: slušný.

Předvečer: Je na zavolání.

Amy dobrý muž: Vím. Dělá svou práci. já dělám svoje.

asistent: Přijďte na tiskovou konferenci. prosím.

Amy dobrý muž: Kdy je tisková konference?

asistent: zítra. zítra.

Amy dobrý muž: když?

asistent: Naučí vás. prosím. Ano?

Amy dobrý muž: Ano.

asistent: Děkuji mnohokrát. Děkuji.

Předvečer: Gratulujeme. Jste silná dáma.

asistent: Přijďte na tiskovou konferenci, prosím. Ano?

Amy dobrý muž: Dobře, budu. Ale pokusím se zde získat odpověď.

asistent: Teď je zaneprázdněný.

Amy dobrý muž: Ano. Přijdu na tiskovou konferenci.

Předvečer: Ano, prosím, prosím. Děkuji.

Amy dobrý muž: Dr. Al Jabere, můžete odpovědět na jednu otázku z tisku?

Předvečer: Prosím, madam. prosím.

Amy dobrý muž: Dr. Al Jabere, jedna otázka z tisku. Lidé chtějí vědět, proč byl na této konferenci rekordní počet lobbistů za fosilní paliva.

asistent: Přijďte zítra na tiskovou konferenci. Děkuji.

Amy dobrý muž: Ach! Promiňte.

Předvečer: Ne, přestaň, prosím. Na tomto místě není žádný tisk. Žádný tisk, prosím. Na tomto místě není žádný tisk.

Amy dobrý muž: Ano.

Předvečer: Děkuji.

Amy dobrý muž: Ano.

Předvečer: [inaudible]

Amy dobrý muž: Ano. Jsi v bezpečí?

Předvečer: Ano. Jak víte, pracuji obecně pro Organizaci spojených národů. opravdu –

Amy dobrý muž: Ach. Jak se jmenuješ

Předvečer: Předvečer.

Amy dobrý muž: Ach. Ahoj Evo.

Předvečer: Opravdu madam, jste neuvěřitelná. minulý týden –

Nermin Šejk: před dvěma lety. Amy Goodmanová. Demokracie hned!

Předvečer: Jaká jsou vaše média, madam? Jaká jsou vaše média?

Nermin Šejk: Demokracie hned!

Amy dobrý muž: Děláme veřejnoprávní televizní/rozhlasový pořad –

Předvečer: Ano.

Amy dobrý muž: – Jmenovaný Demokracie hned! okolo světa.

Předvečer: Pocházíte ze Spojených států amerických?

Amy dobrý muž: New York.

Nermin Šejk: Z New Yorku.

Předvečer: Oh, New York. Ano. úžasný.

Amy dobrý muž: Jak se jmenuješ

Nermin Šejk: Předvečer.

Předvečer: Předvečer. Předvečer.

Amy dobrý muž: Jaké je tvoje příjmení?

Předvečer: Promiňte? Předvečer.

Amy dobrý muž: omlouvám se.

Předvečer: Předvečer. Předvečer. Ne, moc děkuji. Uvidíme se brzy.

Amy dobrý muž: Ano.

Předvečer: Děkuji mnohokrát.

Amy dobrý muž: No, zkusil jsem se zeptat šéfa… policistakterý je shodou okolností šéfem jedné z největších ropných společností na světě, ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company – Je pozoruhodné, že šéf ropné společnosti je předsedou klimatického summitu OSN – pokud je pro postupné vyřazování fosilních paliv – v minulosti řekl ne – a také proč existuje rekordní počet tady lobbisté z fosilních paliv. Zkusil jsem. Každopádně říkají, že zítra bude tisková konference, takže to zkusíme znovu.

Amy dobrý muž: No, vlastně, dnes nebyla žádná tisková konference svolaná sultánem Al Jaberem. To, co řekl asistent, nebyla pravda. Dnes je po 5 hodině, takže si myslím, že zbývá ještě pár hodin.