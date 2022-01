Evropa hledá „udržitelnou“ kartu pro některé plynové a jaderné projekty

podle Ewa Krukowská zaměstnanost 2. 1. 2022

(Bloomberg) – Evropská unie plánuje povolit, aby některé projekty v oblasti zemního plynu a jaderné energie byly klasifikovány jako udržitelné investice v návrhu, který vyvolal okamžitou kritiku ze strany Zelených.

Evropská komise chce dát dočasnou zelenou značku plynárenským projektům, které nahrazují uhlí a nevypouštějí více než 270 gramů ekvivalentu oxidu uhličitého na kilowatthodinu, podle návrhu nařízení, který viděl Bloomberg News. Tyto elektrárny budou muset získat stavební povolení do konce roku 2030 a do konce roku 2035 plánují přejít na obnovitelné zdroje nebo nízkouhlíkové plyny.

Jaderná energie může být klasifikována jako udržitelná, pokud nové elektrárny, kterým byla udělena stavební povolení do roku 2045, splňují soubor kritérií, aby se zabránilo významnému poškození životního prostředí a vodních zdrojů, podle návrhu, který byl v pátek zaslán národním vládám v Evropské unii. Posouzení.

„Komise se domnívá, že zemní a jaderný plyn hraje roli jako prostředek k usnadnění přechodu k budoucnosti založené na převážně obnovitelném základě,“ uvedl výkonný orgán EU v sobotním prohlášení.

Investoři po celém světě bedlivě sledují návrh systému hodnocení investic v EU, známého jako ratingy, a mohli by přilákat miliardy eur v soukromém financování, aby se staly zelenými. Úkolem je zajistit, aby rozhodnutí o jaderné a plynové energii získalo politickou podporu, a zároveň se vyhnout rizikům greenwashingu nebo zveličování významu snižování emisí.

Evropa chce dosáhnout uhlíkové neutrality do poloviny století v rámci Zelené dohody, rozsáhlé reformy zaměřené na urychlení snižování znečištění ve všech oblastech, od výroby energie po dopravu.

Pro některé zákonodárce, investory a aktivisty by však označení plynových nebo jaderných projektů jako zelené poškodilo celý soubor pravidel udržitelných investic.

„Zahrnutí jaderné energie a plynu do klasifikace EU je jako klasifikovat uvězněné vejce jako organické,“ řekl Michael Bloss, německý člen Zelené skupiny v Evropském parlamentu. „Namísto nasměrování peněz do investic do solárního a větrného průmyslu lze nyní staré a velmi drahé obchodní modely provozovat pod falešnou rouškou.“

Rating má nasměrovat investory k očistě projektů. Rozhodnutí o zařazení plynu a jaderné energie bylo v dubnu odloženo po kritice, že by takové přidání mohlo podkopat důvěryhodnost systému.

Dočasný zelený štítek pro některé plynárenské projekty by mohl usnadnit investice do čištění topných systémů na bázi uhlí v zemích, jako je Polsko. To je argument často uváděný východoevropskými politiky.

Zahrnutí některých projektů jaderné energetiky pomůže přilákat soukromé financování ze zemí od Francie po Českou republiku, která plánuje spoléhat na atomovou energii při přechodu na čisté nulové emise.

Úřad rovněž plánuje zajistit vysoký stupeň transparentnosti pro investory v oblasti plynu a jaderné energie a zavést zvláštní požadavky na zveřejňování finančních a nefinančních příslibů.

Členské státy a platforma udržitelného financování musí do 12. ledna předložit své připomínky. Výbory pak zákon v přenesené pravomoci přijmou ještě tento měsíc. V dalším kroku bude zaslán ke kontrole do zemí EU a Evropského parlamentu.