Komunitní učitel Petr Mati omezuje svůj styl komunikace s českým ministrem zdravotnictví o Kovit-19

Český ministr zdravotnictví Platón vyhrožuje lidem v České republice, že pokud nezlepšíme šíření nemoci, je třeba přijmout drastická opatření. Média byla zaplavena takovými titulky 21. února poté, co byl dotázán, co by se stalo, kdyby zde nemocnice nemohly zvládnout útok postižených pacientů.

„Pokud to nebude fungovat, přijde drastická změna, ale udělám vše pro to, abych se tomu vyhnul,“ varoval ministr zdravotnictví. Není to poprvé, co vládní úředníci takové hrozby vydávají.

Sociální učitel Peter Mattie zveřejnil dopis 21. února. Podle jeho názoru je nejdůležitější věcí povzbudit občany.

„Pane, když občané nejsou motivovaní, opravdu věříte, že je přimějete, aby s vámi svým způsobem spolupracovali prostřednictvím zastrašování a vyhrožování?“ Mattie napsal v dopise ministerstvu zdravotnictví. „Psychologicky je naše komunita špatná. Se slzami v očích vám musím říci, že vaší vládní strategií je lít benzín do ohně. Bez vašich„ pacientů “, občanů, se nedokážete vyrovnat s bojem proti epidemii. nás stále více s tímto komunikačním systémem a vládní strategií. “

Otevřený dopis Petriho Mattyho českému ministrovi zdravotnictví