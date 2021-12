Bílý dům opakuje, že Spojené státy jsou připraveny jednat, pokud Rusko napadne Ukrajinu

„Dali jsme jasně najevo, že pokud Rusko zaútočí, bude to mít vážné následky,“ řekl úředník. Úředník uvedl, že sankce budou úzce koordinovány s americkými spojenci a partnery a vážně poškodí ruskou ekonomiku. Takový krok by také přiblížil schopnosti NATO Rusku.

V prohlášení zveřejněném ve čtvrtek na Twitteru použila britská ministryně zahraničí Liz Trussová podobný jazyk a zdůraznila, že jakýkoli vpád by byl „vážnou strategickou chybou a byl by potrestán silou, včetně koordinovaných sankcí s našimi spojenci“. Odsoudila ruskou „agresivní a pobuřující“ rétoriku vůči Ukrajině a NATO a dodala, že britská podpora Ukrajině byla „neochvějná“.

V projevu jen několik hodin po Putinově maratonské tiskové konferenci na konci roku, na které řekl, že akce Ruska budou záviset na tom, že „Spojené státy a NATO bezpodmínečně zajistí bezpečnost Ruska dnes i v budoucnu“, řekl americký úředník, že Bidenova administrativa je připravena. diskutovat o některých problémech Ruska.

Ale úředník řekl, že Rusko vzneslo nějaké požadavky, „oni vědí, že s nimi nikdy nemůžeme souhlasit.“ Ve zjevné výtce vůči ruským představitelům, kteří v posledních dnech trvali na tom, že se účastní pouze bilaterálních rozhovorů se Spojenými státy, úředník uvedl, že jakýkoli dialog „musí také probíhat v plné koordinaci s našimi spojenci“.

Nicméně úředník řekl: „Bidenova administrativa je připravena jednat s Ruskem prostřednictvím několika kanálů již začátkem ledna.“ Datum a čas jednání zatím není stanoven.

Putin obviňuje Západ z rostoucího napětí

Putin na své čtvrteční výroční tiskové konferenci ke konci roku zahnul na otázku, zda Rusko neplánuje invazi na Ukrajinu. „Jak by reagovali Američané, kdybychom rozmístili naše rakety na jejich hranici s Kanadou?“ Řekl to novinářům. „Je to otázka bezpečnosti a vy znáte naše červené linky.“

„Oni nás nehorázně oklamali. Pět vln rozšiřování NATO. A tady to máte – nyní jsou v Rumunsku a Polsku se zbraňovými systémy,“ dodal Putin.

Tisková tajemnice Bílého domu Jen Psakiová ve čtvrtek na Putinovy ​​komentáře reagovala slovy: „Fakta jsou legrační věc a fakta ukazují, že jedinou agresí, kterou vidíme na hranicích Ruska a Ukrajiny, jsou vojenské nahromadění Rusů a nepřátelská rétorika ruského vůdce“.

Psaki dodal, že NATO je „obranná aliance, nikoli agresivní. Neexistují žádné důkazy o opaku, je navrhováno cokoli opačného, ​​ze strany Spojených států nebo členů NATO, a samozřejmě naším úsilím je spolupracovat s naší zemí a bránit ji.“ .“ partnery NATO.

Kromě přívalu diplomatických aktivit kolem krize hovořil americký ministr zahraničí Anthony Blinken ve čtvrtek jak s Trussem, tak s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem o ruské agresi a důsledcích, které by byly připraveny zavést v případě invaze.

Ve čtvrtek poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan hovořil s šéfem ukrajinské prezidentské administrativy Andrejem Jermakem a diskutoval s ním o jejich „sdílených obavách a společném přístupu ohledně budování ruské armády poblíž ukrajinských hranic,“ uvedl Bílý dům. V prohlášení Bílého domu se uvádí, že Sullivan „také potvrdil neochvějný závazek Spojených států k suverenitě a územní celistvosti Ukrajiny“.

Agresivní kroky Moskvy

Do pohraniční oblasti byly v posledních dnech vyslány další ruské vojenské jednotky, řekly CNN zdroje obeznámené s tajnými službami. Podle nejnovějších odhadů amerických zpravodajských služeb je na ukrajinské hranici a kolem ní rozmístěno více než 50 členů takzvané „skupiny taktického praporu“.

Američtí a ukrajinští představitelé také viděli důkazy, že Rusko začalo odklánět komerční leteckou dopravu a železniční systémy na podporu vojenského úsilí, ačkoli podobná letecká a železniční aktivita byla viditelná na jaře během nedávného ruského vojenského nahromadění, které bylo nakonec staženo.

Rusko požaduje od Spojených států a NATO bezpečnostní záruky, včetně závazného příslibu, že NATO se nebude rozšiřovat na východ a nedovolí Ukrajině vstoupit do vojenské aliance, podle návrhu, který minulý týden zveřejnilo na internetu ruské ministerstvo zahraničí. Vysoký představitel administrativy ve čtvrtek novinářům řekl, že „neplánujeme vyjednávat otevřeně“ a odmítl prozradit, které aspekty ruských návrhů jsou otevřeny k vyjednávání.

„Očekávám, že v těchto rozhovorech dostaneme podstatnou odpověď“ v lednu, řekl úředník. „Nereagovali jsme objektivně na návrhy, které byly učiněny, jinak než říci… jasně byly navrženy některé věci, na kterých se nikdy neshodneme, a myslím, že Rusové to na určité úrovni pravděpodobně vědí. Myslíme si, že existují další oblasti, kde můžeme prozkoumat, co je možné.“ .

Tento příběh byl ve čtvrtek aktualizován o další vývoj.