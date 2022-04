Ramstein: Jednonoční „Zayt“ party se bude konat v kinech po celém světě

V průběhu kariéry trvající téměř 30 let Ramstein Po celém světě prodala více než 20 milionů alb a uskutečnila nespočet neuvěřitelných a přelomových turné. Když bylo turné na stadionu vyprodané kapely odloženo kvůli pandemii, Ramstein Dali si čas na práci na svém novém albu.

komentovat

BLABBERMOUTH.NET

příběh nebo recenzi, musíte být přihlášeni k aktivnímu osobnímu účtu na Facebooku. Jakmile se přihlásíte, budete moci komentovat. Komentáře nebo příspěvky uživatelů neodrážejí názor

BLABBERMOUTH.NET

A

BLABBERMOUTH.NET

Neschvaluje ani nezaručuje přesnost žádného komentáře uživatele. Chcete-li nahlásit spam nebo jakékoli urážlivé, obscénní, pomlouvačné, rasistické, homofobní, výhružné komentáře nebo cokoli, co by mohlo porušovat platné zákony, použijte odkazy „Nahlásit Facebook“ a „Označit spam“, které se zobrazují vedle samotných komentářů. Chcete-li to provést, klikněte na šipku dolů v pravém horním rohu komentáře na Facebooku (šipka není viditelná, dokud ji nepřejedete) a vyberte příslušnou akci. Můžete také poslat e-mail na blabbermouthinbox (@) gmail.com s relevantními podrobnostmi.

BLABBERMOUTH.NET

si vyhrazuje právo „skrýt“ komentáře, které mohou být považovány za urážlivé, nezákonné nebo nevhodné, a „zakázat“ uživatelům, kteří porušují podmínky služby webu. Skryté komentáře se budou uživateli a jeho přátelům na Facebooku stále zobrazovat. Pokud je přidán nový komentář od „Blokovaného“ uživatele nebo obsahuje slovo na černé listině, bude mít tento komentář automaticky omezenou viditelnost (komentáře „Zablokovaného“ uživatele budou viditelné pouze uživateli a jeho přátelům na Facebooku).