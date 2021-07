Když se olympijské hry otevřou, zvětšete si oblečení

Associated Press https://apnews.com/article/2020-tokyo-olympics-lifestyle-sports-arts-and-entertainment-bcbd539ac28e25536504ec4f4130c38c

Tokio (AFP) – Olympijské zahajovací ceremonie jsou obecně zaměřeny na dosažení úspěchu. Rádi používají luxus, okázalost a velké vizuály – ohňostroje, akrobacii, houfně pochodující sportovce a nejimpozantnější choreografie z dálky nebo v televizi.

Ale když atleti předvedli v pátek večer na zahajovacím ceremoniálu olympijských her v Tokiu, fotoreportér Associated Press Peter David Gozek se tentokrát rozhodl na to podívat trochu jinak.

Když chodili sportovci, použil svůj 400mm objektiv – velmi dlouhý objektiv. se stal malým. Zvětšení. Zastavte okamžik. Věnujte pozornost maličkostem.

Objevilo se nádherné moře detailů – mozaika kultur, módy a tradic.

Jozek, rodák z České republiky, říká: “Na každé olympiádě se hodně mluví o uniformách a zdá se, že některé země se na slavnostním ceremoniálu opravdu snaží prosadit. Buď získají slavné návrháře, nebo přijdou s několik zajímavých věcí, aby se jejich uniformy ozvláštnily. Bylo. O českých krojích se doma hodně debatuje. Zajímalo mě tedy, co by přinesly jiné země. “

Jeho kamera našla mimo jiné: pruhované bhutanské boty s vícebarevným gumovým designem. Podrobná limetkově zelená výšivka na kamerunské košili. Záplaty krémově žluté a královské modré v kalhotách pocházejí z Malajsie. Lesklé černé pruhy kolumbijského klobouku.

Portréty, které Gusk namaloval, odhalují osobnosti sportovců a kultur. Vytvářejí textury a barvy. A detailně ukazují, co olympijští organizátoři chtějí zdůraznit: dobré a zajímavé věci, které se stávají, když se sejdou světoví sportovci.