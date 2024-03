Kate, princezna z Walesu, oznámila, že rakovina byla objevena během operace a že podstoupila preventivní chemoterapii

Londýn — Catherine, princezna z Walesu, prohlásila v Video zpráva V pátek bylo zveřejněno, že rakovina byla objevena po lednu Operace břicha Na doporučení svého lékařského týmu podstupuje preventivní chemoterapii. Oznámení přišlo po měsících rozšířených spekulací o zdraví a pohodě 42leté princezny. Kontroverze ohledně zpracovaných snímků Vydáno Kensingtonským palácem v Londýně.

Kate řekla, že rakovina byla objevena během testů provedených poté Její operace, což dopadlo dobře. Nezmínila se o typu rakoviny ani nesdělila další podrobnosti o své diagnóze.

„Byl to samozřejmě obrovský šok a William a já děláme vše, co je v našich silách, abychom to zpracovali a spravovali soukromě v zájmu naší malé rodiny,“ uvedla Kate ve video zprávě. „Jak si dokážete představit, zabralo to čas. Trvalo čas, než jsem se zotavil z velké operace, než jsem mohl začít s léčbou. Ale co je důležitější, trvalo nám čas, než jsme všechno nějak vysvětlili Georgeovi, Charlotte a Louisovi. To je pro ně pohodlné.“ a ujistit je, že budu v pořádku.“

Kensingtonský palác uvedl, že její videovzkaz byl natočen ve středu BBC Studios ve Windsoru. Kate v něm uvedla, že je v „počátcích“ chemoterapie.

„Daří se mi dobře a každým dnem se posiluji tím, že se zaměřuji na věci, které mi pomohou léčit, v mé mysli, těle i duchu,“ řekla Kate ve videu. „Mít Williama po mém boku je také velkým zdrojem útěchy a jistoty. Stejně jako láska, podpora a laskavost, kterou tolik z vás projevuje. Znamená to pro nás hodně.“

Řekla, že si bude i nadále brát čas a prostor, který potřebuje k podstoupení léčby a uzdravení, a požádala veřejnost o pochopení.

„Moje práce mi vždy přinášela hluboký pocit štěstí a těším se na návrat, až budu moci, ale nyní se musím soustředit na to, abych se plně zotavil. V tuto chvíli také myslím na všechny, jejichž životy „Dotkla se mě rakovina. Každému, kdo čelí této nemoci, žádným způsobem neztrácejte víru ani naději. nejsi sám“.



Časová osa vedoucí k oznámení diagnózy rakoviny princezny Kate

Zprávy podpory pro Kate Přicházeli z celého Spojeného království a z celého světa.

Král Charles podle prohlášení Buckinghamského paláce řekl, že je „velmi hrdý na Catherine, že měla odvahu promluvit tak, jak to udělala ona“. Řekl, že byl v posledních týdnech „v nejužším kontaktu se svou milovanou snachou“.

Britský premiér Rishi Sunak v prohlášení uvedl, že Kate „prokázala obrovskou odvahu“ a dodal: „V posledních týdnech se dostala pod intenzivní kontrolu a některé části médií po celém světě a na sociálních sítích s ní zacházely nespravedlivě.

Co víme o Kateině diagnóze rakoviny?

Kate neupřesnila, jaký typ rakoviny jí byl diagnostikován. Mluvčí Kensingtonského paláce řekl: „Princezna je nyní na cestě k uzdravení poté, co koncem února zahájila preventivní chemoterapii.“

Dr. John LaPook, hlavní lékařský korespondent pro CBS News, řekl, že to vypadá jako Katein lékařský tým Rakovinu objevila brzy.

„Vždy chcete odhalit rakovinu v raných stádiích,“ řekl LaPook. „Šli tam, aby provedli jakoukoli proceduru, kterou chtěli udělat, a věděli, že to bude dlouhé zotavení, a tam, pravděpodobně, když se mohli podívat zblízka, neviděli o tom žádný důkaz.“ “ A teprve potom, když si myslím, že možná byla biopsie, chirurgická biopsie, řekli: „Ach, tady je nějaká rakovina.“ „Vzhledem k tomu, že vždy chcete chytit rakovinu v jejích raných fázích, ať už jde o jakýkoli typ rakoviny, byla to pro mě relativně dobrá zpráva.“

„Profylaktická“ chemoterapie znamená léčbu, která „zabraňuje růstu mikroskopických rakovinných buněk,“ řekl Lubbock.

Dr Shivan Sivakumar, docent onkologie na University of Birmingham, Řekl to agentuře Associated Press Zdá se, že má na mysli to, co je v lékařské profesi známé jako „adjuvantní“ chemoterapie.

„Toto je chemoterapie po operaci, která má zabránit opakování,“ řekl. „Toto je pokus zničit jakékoli cirkulující rakovinné buňky.“

Oznámení Kate přišlo poté, co se množily veřejné spekulace o jejím zdraví, které se zatím setkaly s mlčením z paláce.

V lednu Kensingtonský palác oznámil, že podstoupila plánovanou operaci břicha a bude nějakou dobu trvat, než se v soukromí zotaví, minimálně do Velikonoc, 31. března. Řekl, že dokud se zotaví, nebudou žádné aktualizace o jejím zdraví a řekl, že operace nebyla rakovina. -Příbuzný.

Poté v březnu na Den matek v Británii Kate a její manžel, princ z Walesu, zveřejnili fotografii viditelně ošetřené Kate a jejích tří dětí, což vyvolalo pokračující spekulace o jejím zdraví. Na fotografii si pamatovalo mnoho předních světových fotoagentur.

Kate přiznala v příspěvku na sociální síti Upravte obrázekAle Kensingtonský palác v Londýně Odmítnutí vydání originálu, neupravené kopie. Byla zveřejněna další fotografie zesnulé královny Alžběty i se svými vnoučaty Zdá se, že byl změněn.

Informovaly o tom v neděli britské bulvární deníky Kate byla vidět na veřejnostiZveřejnila rozkošné video, na kterém je ona a William ve farmářském obchodě poblíž jejího rodinného domu ve Windsoru. Noviny citovaly některé přihlížející, kteří řekli, že vypadala „šťastně, uvolněně a v dobrém zdraví“.

V únoru Katein tchán, oznámil král Karel Podstoupí léčbu blíže nespecifikovaného typu rakoviny, která mu byla objevena při léčbě zvětšené prostaty. Charles a jeho manželka královna Camilla vydali Aktualizace O jeho zdraví, poděkování veřejnosti za podporu.

Princezna z Walesu, dříve známá jako Kate Middleton, se provdala za prince Williama, který je nyní princem Williamem Dědic trůnu, v okázalé ceremonii ve Westminsterském opatství v Londýně 29. dubna 2011. Mají tři děti: Prince George, 10; princezna Charlotte, 8 let; A princ Louis, 5.

