Karmelitánky promění opuštěný statek v klášter

Skupina jeptišek v České republice staví vlastními rukama vlastní klášter. Pohled do zákulisí!

Od otce Mary, OCD

Jako Pán žije v naší službě. Mnozí z nás často meditovali nad slovy proroka Eliáše, velkého inspirátora karmelitánského řádu. Období výstavby a stěhování nového kláštera nám však dalo možnost zažít jeho platnost mocným způsobem. Slovy papeže Františka nás Bůh povolal na „periferii“, kde jsme paradoxně blíže lidem než uprostřed velkoměsta. Každý den můžeme pociťovat, jak pro nás Bůh dělá maximum a jak na místě, které se zdálo být „všemi zapomenuto“, můžeme vydávat svědectví o kontemplativním životě a také zvát ostatní k plnosti života. Nyní bychom vám rádi představili náš často ‚dobrodružný‘ příběh, který se stále píše…





Stěhování ze starého kláštera

o nás

Jsme komunita vyvržených karmelitánů, kteří žijí kontemplativním způsobem života v papežské ohradě. Naším posláním je modlit se a obětovat na úmysly církve a za spásu všech lidí. Naše komunita Karmel St. Joseph v Praze (Česká republika) byla založena v 17. století Boží služebnicí, Matkou Marií Elektou od Ježíše. Rodačka z italského Terni později založila kláštery ve Vídni, Grazu a Praze.





S dobrovolníky na místě nového kláštera

Cesta k „oceánu“

V roce 2005 jsme se rozhodli hledat vhodnější místo k bydlení. V klášteře na Hradzanském náměstí (vedle Pražského hradu) jsme měli jen velmi malou zahrádku, protože budova nebyla původně navržena pro samota. Navíc v oblasti rostl humbuk. V roce 2018 jsme koupili bývalý statek v městečku Drasti u Prahy. Přestěhovali jsme se tam začátkem roku 2020 a předali pražský klášter našim karmelitánským bratrům. Pustili jsme se tedy do výstavby nového duchovního centra v mé pracovně, které bude zčásti sloužit jako náš klášter, v další části bude přístupné veřejnosti.





Sestry provozují na místě nového parku motorovou pilu

začátky v mých studiích

Majetek statku byl za komunistického režimu zkonfiskován a církvi se vrátil až 25 let po sametové revoluci. Byl tedy v tak hrozném stavu, že si málokdo myslel, že by mohl být obnoven. Vypadalo to, jako kdyby Někdo Z kdysi zemědělského podniku se rozhodl udělat velkou skládku, která později zarostla stromy. Abychom ušetřili, začali jsme v roce 2018 jezdit do Drasty na počáteční stavební práce, na které jsme dostali papežskou výjimku, po dobu stavby. Nejprve jsme pracovali sami, ale později nám svatý Josef, kterého jsme si každý den svěřovali, začal posílat mnoho štědrých pomocníků.





Sestry pracují na základech svého nového domova

roky intenzivní práce

Po letech ve velmi těsném prostoru jsme s velkým nadšením zahájili outdoorové podnikání. Když se dnes ohlédneme zpět, vidíme, jak nás Bůh zázračně posílil. V prvních měsících bylo naší hlavní činností nakládání kontejnerů odpadem. Pak přišlo pletí a odstraňování další nežádoucí vegetace – nezbytnou výbavou se staly bičové pily a sekáčky. Některé ze sester se také naučily řídit traktor a rypadlo Bobcat.

Stěhování z Prahy

Když jsme se konečně mohli stěhovat, snažili jsme se co nejvíce udělat sami a s pomocí dobrovolníků. A Pán znovu tvrdě pracoval. Po všemožných přípravných pracích jsme se za čtyřicet dní – což považujeme za velmi symbolické – mohli s pomocí Boží a pomocí obětavých lidí přesunout do mých studií. Profesionální stěhováci byli nakonec potřeba jen jednou, a to jen na pár rozměrných kusů nábytku. Byly to dny velkého a vyčerpávajícího úsilí, které nás přesto spojilo a obohatilo.





Práce probíhají

přechody

Farma se stále mění před našima očima. Díky práci stavební firmy vypadá například zchátralý Panský dům (dnes Dům návštěvy) opět jako kulturní památka a měl by přivítat budoucí hosty. Umožní nám hostit jednotlivce, rodiny i skupiny, k odpočinku a relaxaci ak různým duchovním programům. Zatím tu bydlíme, sestry, alespoň do doby, než budou dokončeny nejdůležitější části nového kláštera.





Nový budoucí klášter

Klášterní budova

Po zdlouhavém procesu výběru stavební firmy byla na podzim roku 2021 zahájena stavba kláštera. Klášter se bude skládat z budovy bývalé sýpky a tří nových křídel, jejichž součástí bude kaple zasvěcená sv. Terezii z Avily, která bude být také největší budovou v zemi. Otevřeno pro veřejnost. Na konci roku 2022 je hotová hrubá stavba celého náměstí. Veškerá práce je nyní soustředěna uvnitř. Na dokončení projektu nám však stále chyběly finance. Můžete navštívit naše webové stránky www.karmeldrasty.eu Pro více informací.





Asistenti přicházejí ve všech tvarech a velikostech

život v mých studiích

Moje pracovna se stala naším domovem – místem, kde můžeme žít přirozeněji, v kontaktu s přírodou a v nové intimitě s Bohem Stvořitelem, jehož pomoc a ochranu jsme zažili téměř „hmatatelně“. Po dokončení stavby bude zdejší prostředí příznivější pro modlitbu a dokonalost života s Bohem. Ale jeho přítomnost už silně cítíme a mnozí další také… Přestože stránky ještě nejsou kompletní, chodí k nám lidé ze všech společenských vrstev a využívají toho málo prostoru, který jim můžeme dát k dispozici. Ti, kteří přicházejí, často mluví o míru a radosti, kterou na tomto místě zažívají. Doufáme tedy, že jednoho dne se Drasty stanou místem života pro celý region.