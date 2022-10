Mohl by Lockheed Martin dodat F-35 do České republiky do roku 2028? Jinak by to mohlo zpozdit „bleskový“ prodej

Dva F-35A z 62. stíhací perutě USAF a dva holandské letouny AF. Lockheed Martin Corporation

Lockheed Martin (a NATO) by prodej jistě uvítali, ale je otázkou, zda výrobce F-35 bude schopen dodávat letouny českému letectvu do vypršení jeho současného pronájmu Saab Gripenů.

Česká vláda začátkem tohoto měsíce zaslala USA žádost o nákup F-35, které by nahradily její pronajaté stíhačky Saab Gripen C/D. Ministerstvo obrany tento krok popsalo tak, že „česká vláda pověřila MO jednáním o pořízení letounu po vypršení pronájmu 14 švédských gripenů“.

Saab Grippen C českého letectva – pronajatý zemí od Švédska – na konečném přiblížení … [+] přistání Ministerstvo obrany a ozbrojených sil ČR

Švédský pronájem vyprší na konci roku 2027, do té doby hodlá Česká republika převzít až 24 F-35A, které převezmou protivzdušnou obranu a mise NATO, za které odpovídá AČR. Mezi těmito A Společná letecká hlídka Mise slovenského vzdušného prostoru s Polskem.

Slovensko formálně požádalo o pomoc letecké policie letos v létě, když se připravuje na preventivní vyřazení MiGů-29 ve prospěch přijímání F-16 dodaných USA. (Ty MiGy mohou nakonec skončit v rukou Ukrajiny.) Slovensko neočekává, že F-16 dostane dříve než v roce 2025. Očekává se, že piloti českého letectva a Gripeny se do konce roku ujmou společné slovenské letecké policie.

Zatímco vláda USA a česká vláda vyjednávají podmínky potenciálního prodeje, první jmenovaná zápasí s počtem F-35, které plánuje koupit pro USAF, USN a USMC, což by mohlo mít důsledky pro schopnost Lockheed vyrábět a dodávat. F-35. 35 Dalších pět let po Praze.

Generální ředitel Lockheed Martin James D. Daiglet nedávno médiím řekl, že krátkodobá výroba F-35 by mohla skončit v roce 2023. Další protivětry. Ty se řeší, ale naznačil, že budoucí míra výroby F-35 bude záviset na nákupních číslech Pentagonu během několika příštích let, což se zdá nejisté.

„Vláda USA se musí rozhodnout, jaké jsou její rozpočtové priority na makroúrovni do budoucna,“ řekl Daiglet. Vzdušné a vesmírné síly časopis.

V tuto chvíli se nezdá, že by F-35 byla první z nich. Ve svém rozpočtu na rok 2023 – který ještě musí schválit Kongres – letectvo požadovalo pouze 33 F-35A. Mezitím si Lockheed stanovil dlouhodobý cíl vyrábět 156 F-35 ročně.

Daiglet navrhl, že většina amerických výdajů na obranu by se soustředila na jadernou modernizaci a jaderné odstrašující platformy, které by nahradily stealth bombardér B-21 a mezikontinentální balistickou střelu LGM-35A Sentinel, Minuteman III.

Toto zaměření, řekl, ponechává stranou nejaderné výzvy. „Konvenční hrozby se zhoršily, místo aby se zlepšily. Očekáváme, že v příštích dvou, třech nebo čtyřech letech to bude pro americkou vládu rozpočtová otázka.“

Nedávno Článek Jednotkové náklady F-35 naznačovaly, že plánované smluvní šarže 15-17 ministerstva obrany pro nadcházející výrobu F-35 zahrnují asi 375 letadel. To je o 100 letadel méně než smlouva z roku 2019 pro zakoupené šarže 12-14. Snížený objem může přimět Lockheed ke zvýšení obchodní efektivity snížením výrobních plánů na několik příštích let.

Výrobní linka Lockheed Martin F-35 ve Fort Worth, TX, při pohledu z centrální jeřábové jednokolejky. … [+] (Chris Hanoch) Copyright © 2021 Lockheed Martin Corporation

Probíhající modernizace letadla na bloku 4 by mohla vést k nejistotě ohledně poptávky po F-35 v USA. Modernizovaná verze F-35 nebo Pratt & Whitney’s F135 v rámci programu adaptivního přechodu motoru letectva by také mohla ovlivnit cenu letadla, což dále ovlivní poptávku v USA.

To může mít vliv na dodávky do ČR, zejména ty dané Hotové dohody Podle Richarda Aboulafii z Aerodynamic Advisory s dalšími evropskými zákazníky včetně Polska a Švýcarska.

„Skutečně záleží na tom, jak flexibilní mohou být ostatní zákazníci se svými harmonogramy dodávek. Ale vzhledem ke geopolitice a potřebám, které stojí za všemi objednávkami, jen velmi málo z nich bude flexibilních a Lockheed pravděpodobně v roce 2027 nezíská více než 156.“

Místo toho Abulafia tvrdí, že USAF může být „zónou rozkladu“ pro výrobu F-35. „Pokud odloží několik dodávek, ano, kontroly mohou nějaké získat.“

Ale pokud letectvo odloží mnoho dodávek, mohlo by to omezit výrobu, aby udrželo kontrolu nad náklady, jak poznamenal Lockheed. To by mohlo Prahu zavázat, možná ji přinutit podepsat novou nájemní smlouvu se Švédskem pro Kriebenové nebo se obrátit na jiného válečného dodavatele.

Lockheed Martin se rozhodl nekomentovat svou schopnost dodávat F-35 do České republiky již v roce 2028. Ale české ministerstvo obrany a americká Agentura pro obrannou bezpečnostní spolupráci (agentura ministerstva zahraničí, která se zabývá zahraničním vojenským prodejem) touží po odpovědi.