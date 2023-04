Kanada vede ve světovém curlingu ve smíšené čtyřhře 4:1, o prvenství v bazénu A se dělí s Estonskem

Kanaďané Jennifer Jones a Brent Ling si v pondělí připsali pár vítězství na mistrovství světa smíšených dvojic v curlingu v jihokorejském Gangneungu.

Porazili italské duo Stefania Constantini a Sebastiano Armann 8-4, než porazili Australany Tahle Gill a Dean Hewitt prohrou 11-6 ve večerní části.

„Dvě velká vítězství,“ řekl Ling. „Myslím tím, že dva týmy byly v horní části tabulky nebo blízko čela tabulky a dostaly se mezi favority, takže kdykoli můžete vyhrát oba zápasy v jeden den, je to skvělý den.“

Poté, co hrála většinu zápasu zezadu, Kanada získala první vedení před Itálií nerozhodným výsledkem v pátém endu. Italové vyrovnali s jedním outem v šestém, ale dvojice dvojic Kanaďanů v posledních dvou endech jim umožnila vyhrát.

Kanada měla rychlejší začátek proti Austrálii, po pěti endech se dostala do vedení 6-2. Austrálie však skončila čtyřikrát nerozhodně.

Kanada odpověděla pěti body v sedmém a Austrálie inkasovala z jednoho konce.

„V tom zápase jsme hráli opravdu dobře, měli jsme jeden špatný finiš, ale potom jsme dali dohromady opravdu dobrý finiš,“ řekl Jones. „Pokud se chystáte rozdat čtyři, vezměte si pět [in the next end] Je to dobrý způsob, jak to udělat.“

„Dobrou zprávou je, že to není poprvé, co jsme to udělali,“ dodal Ling. „Už jsme tam byli. Bylo to na hovno, ale bylo příjemné vrátit se.“

Jones a Ling se kvalifikují 4-1 a vedou skupinu A spolu s Estonskem (4-1) a Skotskem (4-1). Kanaďané se v úterý utkají s Českou republikou.