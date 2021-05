Duncan Robinson s Depp 3 proti Clevelandu Cavaliers

Kanadský tisk

Louisville, Kentucky – známý John Velasquez byl v čele na palubě Medina Spirit v Kentucky Derby a zastavil nabídku tří konkurentů. Tentokrát Bob Buffett nemohl uvěřit tomu, co viděl. Medina Spirit v sobotu zvítězil na poloviční délce a Baffertovi dal jeho sedmé vítězství, což je nejvíce ze všech trenérů ve 147leté historii závodu. Žokej a trenér – oba Síň slávy – se spojili před osmi měsíci, aby vyhráli zářijové pandemické zpožděné derby s Authentic, který se včas a soudržně rozběhl na vrchol. To nebylo překvapující. Toto bylo. Medina Spirit byla zaslána ve 12: 1 – astronomická šance na hříbě vycvičené dvojnásobným bělovlasým vítězem Triple Crown – ve strmé pouliční bitvě. Mandalíny zvenčí zmáčkly tmavě hnědé hříbě. Hot Rod Charlie byl rychlý hráč z Mandalone, s oblíbenou základnou 5-2 v zámoří. „Stále jsem čekal, až ho projdou všichni ti koně,“ řekl Buffett. “Když se dostal k osmému pólu, řekli jsme:” Ten chlap dostal ránu. “Velasquez věděl, že mu zbývá spousta koní. Jezdec řekl:” Dostali jsme se k 16. pólu, dali jsme mu uši dolů a drželi “Byl jsem na něj velmi hrdý.” V Ringu Buffett s údivem sledoval jednoho z méně známých Derby běžců ve své dlouhé kariéře. “Je vidět, že ji položil na zem a Johnny to tvrdě řídil.” . “„ Byl prostě tvrdý. “Medina Spirit jel celou cestu a běžel 1 1/4 míle za 2: 01,02. Zaplatil 26,20 $, 12 $ a 7,60 $ Victory byla oceněna na 1,86 milionu $ Velasquez zaznamenal své čtvrté vítězství v derby oslátko zakoupené na rok za 1 000 $ a výkup v suterénu ve výši 35 000 $ Pro současného majitele Amra Zidana ze Saúdské Arábie. Pro srovnání, Zidane nedávno zaplatil 1,7 milionu $ dvouletému dítěti. „Neví, jak hodně to stojí, ale jaký malý závodní kůň. “Položil jste mu pravou ruku do vzduchu. Poté, co sledoval konec na video desce, byl pohřben ve slavnostním objetí manželkou Jill a mladším synem Bud Ka Jill Buffett má důvod k oslavě dříve, když kůň, který spoluvlastnila a trénoval její manžel, vyhrála závod $ 500K na spodní kartě. „Jsem opravdu překvapený,“ řekl 68letý trenér týmu Spirit. Nebyla to falešná skromnost. Baffert měl nízké šance, když se po Derby Trail vykolejili dva z jeho nejlepších koní – Life Is Good a Concert Tour. City Spirit není typický drahý talent s fantastickými proporcemi v Buffettově kalifornské stodole. „Nemůžu uvěřit, že vyhrál tento závod,“ řekl trenér. „Ten malý kůň, on sám, se všemi vnitřnostmi. Vždy ukázal, že je nadřazený. Jeho srdce je větší než jeho tělo.“ Medina Spirit nikdy neskončil horší než finalista v šesti hrách své kariéry a dvou ze tří ztrát na Life Is Good, který by byl Derbyho favoritem, kdyby nebyl zraněn. Zidane řekl: „Tuto řeč jsem procvičoval v koupelně a při chůzi.“ „Nikdy jsem si nemyslel, že to udělám, ale tady jsem.“ Medina Spirit prudce vyšel z brány, když se Essential Quality a 9-2 krátce po startu srazily s Rock Your World. „Skončili jsme,“ řekl trenér Rock Your World John Sadler. „Není šance.“ Essential Quality měl pět koní v šířce pět v každém z prvních a druhých zatáček, než zacílil na Medina Spirit na rozpětí a zkrácen na čtvrtém. Trenér Brad Cox o favoritovi řekl: „Nedostal nejlepší let.“ „To se může stát, když začnete ze 14 jamek.“ Mandalins – další vstup Coxe – obsadili druhé místo a vrátili 23,00 $ a 13,40 $. Hot Road Charlie, který částečně vlastnilo pět bývalých fotbalistů Brown University, byl opět napůl vysoký na třetím místě a za show zaplatil 5,20 $. Baffert zvítězil v řadě poté, co se Ben Jones v loňském roce vyrovnal svému šestému vítězství, když se v září kvůli pandemii koronavirů konal závod v září bez diváků. Nemůžu uvěřit, že jsem řekl: „To je to, co na této práci miluji: Nikdo neví jistě.“ Před týdnem seděl Baffert před Arkansaskou rasovou komisí a odvolával se na 15denní odklad výkonu trestu, který byl součástí jeho trestu za pár pozitivní drogy, které zahrnovaly dva z jeho koní od května 2020. Podařilo se mu to, protože výbor jednomyslně hlasoval o snížení pokut a zrušení pozastavení. „Jsem velmi vděčný, že na této úrovni mohu stále soutěžit.“ Velasquez se stal prvním jezdec vyhrává po sobě jdoucí běhy od Victora Espinosy v letech 2014-15. Žokej také poprvé od roku 2009 dokončil dvojici Kentucky Oaks-Derby od Calvina Borrella, když v pátek vyhrál závod Million Dollar. Velasquez Buffettovi jednu předchozí noc řekl, aby nepodceňoval město Ducha, podle kterého bylo pojmenováno. Druhé nejposvátnější město islámu a hlavní město guvernorátu Medina v Saúdské Arábii. “Pokaždé, když ho požádám o trochu víc, dá mi víc,” řekl Velasquez. odstartoval za slunečného dne s 51 838 účastníky – asi o 100 000 méně než obvykle. Řekl jim, aby si nasadili masky uvnitř trati, Ale mnoho z nich ne. O Besos se umístil na pátém místě, následovaný Midnight Bourbon, Keepmeinmind, Helium a Známá agenda. Highly Motivation byl na 10. místě před Sainthood, jako The King, Bourbonic, Hidden Stash, Brooklyn Strong, Super Stock, Rock Your World, Dynamic One a Soup and Sandwich. Keepmeinmind trénoval Calgary Roberto Diodoro, který měl poprvé v derby koně. Trenér Woodbine Mark Casse trénuje hélium, kanadskou polévku a sendviče. ___ Více AP Sports: https://apnews.com/apf-sports a https://twitter.com/AP_Sports Beth Harris, Associated Press