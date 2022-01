Nejstarší pozůstatky moderního člověka jsou mnohem starší, než se dříve myslelo

Některé z nejstarších pozůstatků moderních lidí na světě jsou mnohem starší, než si vědci mysleli.

Pozůstatky, známé jako Omo I, byly nalezeny v jihozápadní Etiopii koncem 60. let 20. století. Vědci objevili fragmenty kostí a lebek z nejstarších pozůstatků Homo sapiens.

Počáteční výzkum naznačoval, že to bylo přibližně 200 000 let, ale nový výzkum ukazuje, že pozůstatky jsou staré nejméně 230 000 let. Výzkum byl recenzován Publikováno v Nature ve středu.

V průběhu čtyř let se tým mezinárodních vědců pokusil datovat všechny velké sopečné erupce v etiopské trhlině ve východní Africe. Celine Vidalová, vulkanoložka z University of Cambridge a hlavní autorka výzkumu, uvedla, že fosilie byly pod silnou vrstvou sopečného popela, ale že popel byl zatím „velmi jemně zrnitý“ pomocí radiometrických technik. Pokud by se daly přesně datovat sopečné erupce, tak by to šlo i o pozůstatky.

Tým vzal z místa „otisky prstů“: vzorky hornin ze sopečných sedimentů o velikosti submilimetrů.

„Každá erupce má svůj vlastní otisk – svůj evoluční příběh pod povrchem, který je určen cestou, kterou magma sledovalo,“ Vidal uvedl v prohlášení. „Jakmile rozbijete skálu, můžete uvolnit minerály uvnitř a pak to můžete datovat a určit chemický podpis vulkanického skla, které drží minerály pohromadě.“

Analýza odhalila, že vzorky jsou spojeny s erupcí sopky Shala asi 250 mil daleko, což je nyní nejhlubší jezero a největší kráter v Etiopii, Tvrdí to vědci z Oregonské státní univerzity. Vulkanická erupce nastala před 230 000 lety.

Přestože v Africe byly nalezeny známky dřívějších forem člověka, jako např 3,66 milionu let staré stopy dvou raných lidských druhůAurelien Monnier z Musée des hommes v Paříži a spoluautor článku řekl, že Omo I měl „nezaměnitelné moderní lidské vlastnosti“, jako je lebka a dlouhá kulovitá brada.

Panuje nejistota ohledně toho, kdy se na Zemi objevili moderní lidé. fosílie Byl nalezen v saharské poušti v roce 2017 a byl starý více než 300 000 let, Ale Munir to řekl agentuře Reuters Fosílie „nemají některé klíčové morfologické rysy, které definují náš druh“, takže existují otázky, zda jsou příbuzné moderním lidem nebo jiným druhům příbuzných lidem.

„Ocenění nové historie z něj de facto dělá nejstaršího nezpochybnitelného Homo sapiens v Africe,“ řekl Monnier.

Vidal řekla, že byla „opravdu nadšená“, když se dozvěděla, že pozůstatky jsou mnohem starší, než se myslelo – z pozdního středního pleistocénu, než se Homo sapiens začal šířit z Afriky.

Přestože nálezy v Etiopii naznačují odhadované stáří fosilií, je možné, že pozůstatky jsou mnohem starší než 230 000 let.

„Náš forenzní přístup poskytuje novou spodní věkovou hranici pro Homo sapiens ve východní Africe, ale výzvou zůstává poskytnout strop, horní věkovou hranici, pro jejich záda, o čemž se všeobecně předpokládá, že k tomu v této oblasti došlo,“ řekla Kristen Lin. . , cambridgeský chronogeolog a spoluautor. „Je možné, že nové objevy a nové studie mohou prodloužit život našeho druhu zpět v čase.“

