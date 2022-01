Kanada odhalila seznam hokejových hráčů mimo NHL s profesionálními zkušenostmi a mladým talentem

12 let po zisku zlaté olympijské medaile v hokeji ve Vancouveru je útočník Eric Stahl zpět, aby vedl skupinu kanadských mužů na mistrovství v Pekingu, které začíná 9. února.

Díky solidním výkonům může sedmatřicetiletý hráč najít způsob, jak se vrátit do NHL, která v prosinci stáhla své hráče z olympijských her kvůli narušení pravidelného rozvrhu sezóny v důsledku nárůstu případů COVID-19. čas. liga.

Stahl, který na olympijských hrách v roce 2010 vstřelil jeden gól a šest bodů v sedmi zápasech, bude pravděpodobně kandidátem na funkci kapitána týmu Kanady, který v úterý oznámil svůj 25členný seznam.

„Mám tolik krásných vzpomínek na to, jak jsem závodil na olympijských hrách ve Vancouveru v roce 2010 a získal zlatou medaili na ledě,“ uvedl Stahl v tiskové zprávě. „Olympiáda je vrcholem sportu a vím, že celý náš tým je za tuto příležitost vděčný.“

Volný hráč pracoval na zlepšení tvaru hry v profesionální zkušenosti s Iowou Wild v NHL poté, co loni v létě pomohl Montrealu do finále Stanley Cupu v jeho 17. kampani National Hockey League. Staal odehrál v NHL téměř 1400 zápasů a v roce 2006 vyhrál Stanley Cup s Carolinou Hurricanes.

Mezi bývalé hráče NHL patří útočníci David Decharnais (35), Daniel Winnick (36), Adam Cracknell (36), Josh Ho Sang, Eric Odell a Ben Street, obránce Jason Demers (33) a Mark Barberio (31) a Tyler Witherspoon.

Sledujte | Seznamte se s kanadskými hráči, kteří jedou do Pekingu:

Seznamte se s kanadským olympijským mužským hokejovým týmem Rob Bezu porušuje seznam, kdo bude v Pekingu nosit javorový list. 3:19

Fanoušci mohli na juniorském mistrovství světa v Edmontonu a Red Deer v Altě zahlédnout první olympioniky a vyhlídky NHL Masona McTavishe a Owena Powera. , než to bylo zrušeno v prosinci o čtyři dny později kvůli pokračujícím zápasovým ztrátám v důsledku toho. od COVID-19.

McAvish, kterému bude 30. ledna 19 let, je nejmladším hráčem na olympijské soupisce a jediným hráčem kanadské hokejové ligy. 3. místo v draftu NHL 2021 se na začátku této sezóny objevilo v devíti zápasech s Anaheim Ducks.

Sledujte | McTavish vstřelil první gól v National Hockey League proti Jets:

První gól Masona McTavishe v National Hockey League pomohl kachnám porazit Jets Nováček Mason McTavish skóroval při svém debutu v National Hockey League, když Anaheim porazil Winnipeg 4:1. 2:01

Power, šest stop a šest palců defenzivní muž, byl loni celkově na vrcholu Buffalo Sabres, ve své druhé sezóně na University of Michigan. Jeden ze čtyř hráčů olympijského týmu do 23 let, devatenáctiletý mladík, se stal prvním hráčem kanadských Blues, který v úvodním utkání světové juniorky proti České republice vstřelil hattrick.

Vypadá to jako skvělá skupina. Miluji vzhled a rovnováhu, kterou máme,“ řekl Stahl, který byl v roce 2006 také v kanadském týmu Taxi.

Levi’s NCAA Championship

V brance si Kanada vybrala Devona Levyho z Quebecu, který v 24 zápasech této sezóny s Northeastern University v Bostonu v NCAA nastřílel 1,55 gólu proti průměru a 0,948 procenta.

Tento 20letý hráč byl vybrán v sedmém kole Florida Panthers v roce 2020 a v roce 2021 se objevil jako startér Kanady na mistrovství světa juniorů v roce 2021, když vyhrál cenu pro hráče turnaje ve stříbrné medaili.

„Máme několik kluků, máme pár kluků kolem 20 let a máme pár mladších kluků,“ řekl kanadský generální manažer Shane Duan ve videohovoru. „To mladistvé nadšení, které se projevuje v Al Shabab na začátku sezóny, ať už hrajete jakoukoli sezónu, je vždy skvělé se na to dívat a bezpochyby je to vidět.

„Ale také si všimnete těchto starších zkušených hráčů v play off: těch kluků, kteří mají tu energii v play off, když jsou zápasy na hraně, a mají trochu extra podporu, protože byli součástí hry tak dlouho.“ dlouho.“

Sledujte | CBC Sports: Historie mužského olympijského hokeje vysvětluje:

CBC Sports vysvětluje: Mužský olympijský lední hokej Věděli jste, že lední hokej se poprvé objevil na olympijských hrách během letních her? Nebo to bylo v padesátých letech, na krátkou dobu, kdy byl tento sport vyřazen z olympijských her? Tato epizoda CBC Sports vás provede vysvětlením historie mužského ledního hokeje na olympijských hrách. 9:39

Edward Pascual v Torontu a Matt Tomkins v Edmontonu jsou další dva tvůrci internetu. Pascual odehrál osm sezón v AHL a poslední dvě a více sezón strávil v ruské Kontinentální hokejové lize. Tomkins, který má zkušenosti z AHL a ECHL, má za sebou první sezónu s Frolundou ve švédské hokejové lize.

Kanada nepropadla jako Spojené státy, které mají 11 hráčů do 23 let. Rusko, Finsko a další adepti na medaile mají většinou veteránské soupisky a vyhýbají se hráčům, kterým je něco málo přes dvacet.

„Vždycky mluvíme o tom, že hrajeme kanadským způsobem,“ řekl trenér Claude Julien v telefonátu s novináři. „Jsme hrdí na způsob, jakým hrajeme.

„Budeme divoký tým.“

Jedeme tam vyhrát zlatou medaili. To je naše věc. – Tom Rainey

Od té doby, co Mezinárodní hokejová federace povolila národním týmům přivézt do Pekingu své šestičlenné taxíky, jmenovala Kanada jako náhradníky brankáře Justina Pugha, obránce Morgana Ellise a Johna Gilmora a útočníky Kenta Johnsona, Maxe Verona a Chrise DeDomenica. Johnson, který minulý měsíc ohromil fanoušky na mistrovství světa juniorů, byl Columbusem v roce 2021 celkově pátý.

Spolu s Odellem se z olympijského bronzu 2018 bez hráčů z NHL v jihokorejském Pchjongčchangu vrátili Maxim Noru a Matt Robinson vítězstvím 6:4 nad Českem.

„Vyhrajeme zlatou medaili,“ řekl v úterý v nahrané zprávě šéf kanadského hokeje Tom Rainey. „To je naše práce.“

Kanada hledá první zlatou medaili mimo NHL od 52

V zápase o zlato v roce 2018 Kanaďané urvali brzké vedení 3:1 a přežili třetí směnu o šest branek, přičemž Andrew Eptet a Chris Kelly vedli útok po dvou gólech.

Kanada vyhrála s hráči NHL zlato v letech 2002, 2010 a 2014, ale na olympijském turnaji, který nebyl nejlepší od roku 1952, nevystoupila na stupně vítězů.

NHL šla v letech 1998 až 2014 k pěti zápasům v řadě, o čtyři roky dříve ale účast na turnaji, který vyhráli Rusové, odmítla.

Julianovi budou v Pekingu pomáhat Nolan Baumgartner, Jeremy Coleton a Tyler Dietrich.

Doan a Julien jsou připraveni vést Kanadu ve Spengler Cupu, který byl zrušen kvůli COVID-19, a byli v pohotovosti jako náhradníci, pokud by NHL odstoupila.

Po soustředění a exhibičním utkání ve Švýcarsku odcestují Kanaďané před dalším přátelským zápasem proti Spojeným státům do Pekingu.

Kanada zahájila turnajový zápas 10. února proti Německu, poté se střetla se Spojenými státy (12. února) a hostitelskou Čínou (13. února), aby uzavřela čtvrtfinálové zápasy skupiny A.

Kanadský olympijský hokejový seznam