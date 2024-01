Johnny Depp zveřejňuje upoutávku na filmový festival v Karlových Varech

Johnny Depp v pátek večer na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech vyzdvihl svou historii a zahrál si v novém traileru, ve kterém hraje praštěnější verzi sebe sama. Trailer byl poprvé uveden na slavnostním zahájení festivalu 2023 v lázeňském městě za Prahou v České republice.

Trailer spolu s dalšími upoutávkami na KVIFF Celý je k nahlédnutí zde.

Upoutávky jsou jedním z nejvýraznějších rysů karlovarského festivalu, často ukazující oceněné MFF KV, kteří zábavně zpestří hlavní festivalovou cenu, Křišťálový glóbus. Depp přijel do Karlových Varů jako speciální host před dvěma lety a všude, kam přišel, přilákal obrovské množství fanoušků – festivalovou cenu si ale neodnesl, což se v téměř tříminutovém klipu vysmíval.

V klipu, který režíroval Ivan Zacharias, který natočil mnoho upoutávek na MFF KV, a natáčel se v hotelu Gellert v Budapešti, se v hotelu na rozhovor objeví ošuntělý Depp s pouzdrem na kytaru. V jednu chvíli se tazatel zmínil o Karlových Varech a řekl: „Doslova každý, kdo jde (na festival), dostane cenu, ale vy ne.“

Dib zíral. „Nebyl jsem?“ říká, než přesně vysvětlí, jak moc to chce.

„Před dvěma lety se Johnnymu Deppovi dostalo velmi vřelého přijetí od publika a fanoušků, díky čemuž se stal naším velkým příznivcem,“ uvedl v prohlášení generální ředitel KVIFF Christophe Mucha. „Takže souhlasil s natáčením traileru, i když jsme byli omezeni jeho nabitým programem. Show byla skvělá a jsem přesvědčen, že jednoho dne se Johnny Depp do Varů osobně vrátí.“

Od té doby, co v roce 2008 začali vyrábět upoutávky, viděli festivalové upoutávky Johna Malkoviche, jak kňučí taxikáři o tom, že ocenění za celoživotní dílo neznamená konec jeho kariéry, Jude Law ho používá jako mikinu s kapucí a Harvey Keitel přes někoho kulhá. Upustil těžkou sochu na nohu, Andy Garcia ji použil k vloupání do jeho domu a Helen Mirren byla ohromena tím, jak se její dům sám od sebe stěhoval. V upoutávkách se objeví i Mel Gibson, Casey Affleck nebo čeští režiséři Miloš Forman a Jiří Menzel.

Deppova cesta na festival před dvěma lety zastihla jeho představení dokumentárního filmu „Crock of Gold: A Few Rounds With Shane McGowan“ a drama „Minimata“, v nichž se objevil a produkoval.

Při psaní scénáře k Deppovi Zacharias řekl, že herec trval na improvizaci svých replik během dvou a půlhodinového natáčení.

Na ceremoniálu také Russell Crowe a Alicia Vikander obdrželi ceny za dobové drama Karima Aïnouze „Firebrand“ s Vikanderem v hlavní roli, které sloužilo jako zahajovací večer. Crowe a jeho kapela Indoor Garden Party vystoupili před tisíci fanoušky před hotelem Thermal, kde se koncert a show konaly.