Johnny Depp dělal reklamu na český filmový festival a ano, je tam, jak byste čekali

Johnny Depp ve filmu Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly

Od letošního aktuálního ročníku již 57 let běží Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který divákům a porotcům v České republice podtrhuje aktuální tep kinematografie. I když nemá tak špatnou pověst jako filmový festival v Cannes nebo Mezinárodní filmový festival v Torontu, tato událost našla způsob, jak výrazně vyniknout ve svém aktuálním jednání. Nové filmy 2023 . Tou strategií bylo udělat komerční turnaj Johnny Depp A ano, výsledek je takový, jak jste možná uhodli.

Festival, známý také jako KVIFF, zveřejnil na YouTube upoutávku na 57. výroční sborník Instagram , což je přinejmenším krátká a neskutečná záležitost. Šedesátiletý herec je zobrazen jako pocházející z předchozí kapelové zkoušky Piráti z Karibiku Hlavní představitel se objeví, aby vyzpovídal novináře, který se ho zeptal, zda obdržel cenu z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

Co se stane potom, tam ta podivnost skutečně začíná. Takže pokud toužíte po nějakém deppovském stylu, tady je trailer, který si můžete vychutnat celý:

Jak napsal někdo s osobní zkušeností úředník CinemaBlend recenze Mortdecai Myslím, že tento záznam ve filmu Johnnyho Deppa může být ještě více matoucí. Existuje však řada kontextů, které při sledování této svérázné a zábavné propagace nejsou hned patrné. Tento trailer je podle všeho vnitřním gagem pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary ve dvou směrech.

Během dřívějšího vystoupení, Hledejte Neverland Hvězda festivalu, který má své aktuální turné zakončit 8. července, nezískala cenu. To je důvod, proč se ho tento falešný rozhovor ptá na nedostatek zmíněné trofeje a přiměje ho, aby vytáhl kopii ceny, nazvanou Křišťálový glóbus, se svým jménem napsaným na pásku zobrazeném na podstavci.

pro každého objížďka V jeho zprávě o tomto krátkém filmu je nejen tradicí, že si MFF KV takto ze sebe tropí legraci, ale je to také pěkná rána do Johnnyho Deppa za to, že pro sebe nezískal Křišťálový glóbus. Možná, že kdyby v této vinětě bylo trochu více kontextu, vtip by byl celkově o něco lepší. Přesto je hezké vidět, jak se Depp při svém návratu na světovou scénu usmívá a dělá si ze sebe legraci.

Bohužel se zdá, že stejná zpráva to potvrzuje Nedávné zranění kotníku Johnnyho Deppa Dostal zákaz osobní účasti na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Říká se, jak je vidět Depp se vrací ke své zábavní kariéře S velkým optimismem je tu vždy šance, že chlap, kterému tento roubík zlomí srdce, zjistí, že si na budoucím rande odnese domů zmiňovanou poctu.