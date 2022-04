Jezero Malawi a „rychle se líbáme“ s Tommym

Toto je popová spolupráce, na kterou jste čekali! Jezero Malawi A My jsme Tommy – Dvě naše oblíbené české kapely – spolupracovaly na nové elektro-popové skladbě „Vysokorychlostní polibek“.

„High Speed ​​​​Kiss“, inspirovaný 80. lety, je nejlepší synth pop. Kapely Eurovize 2019 a 2022 nabízejí skvělou a drzou skladbu s moderní linií, která vás zavede přímo do tanečního sálu. Spojení hlasů Dominiky Haškové a Alberta Cherniho je dokonalá kombinace.

Malawi Lake & We Tommy – „High Speed ​​​​Kiss“

Chemie Dominiky a Alberta v hudebním videu ukazujícím obě kapely hrající na hudební nástroje na baseballovém stadionu Eagles Brock. Režíroval ho Rui Okamura a byl inspirován americkými teenagerskými filmy. Pamatovat Jejich vlastní korporace, medvědi A Pro lásku ke hře? „Vysokorychlostní líbání“ zachovává podstatu těchto klasických filmů.

Albert Cherni z jezera Malawi, který hovořil výhradně pro wiwibloggs, vysvětluje:

„Je to pro nás nepodstatné. Zamiloval jsem se do ní ve chvíli, kdy jsem slyšel Dominikin hlas. Oslovil jsem je, protože jsem miloval jejich hudbu. Jednou v noci jsem s nimi skončil jamováním na zvukové kytaře v jejich pokoji. Dále jsme spolu hráli kopák a pak byli pozváni na stejný tábor skladatelů, kde jsme napsali ‚Friend of Friend‘. Hádejte, co se tam stalo? Světla jsou zhasnutá!

Když Dominica nahrála svou píseň „High-Speed ​​​​Kissing“, objednali jsme do studia spoustu pizzy a Ben a Gaspar dodali skladbě ten nejlepší nádech svými klávesovými a kytarovými party.

„Vysokorychlostní líbání“ je kombinací nápadů. Píseň byla napsána Albertem Cherni, KP Knoll a Espen Swann a koproducentem je Jerome Supert. Stalo se tak na každoročním písničkářském táboře CZ pořádaném Johnem Vávrou.

Když píseň vznikala, nebylo jasné, kdo bude zpívat ženský part. Myšlenka na spolupráci s We Are Tommy přišla postupně.

„Našel jsem Dominiku a její kapelu v živém videu ‚Come Get Lost‘ a zamiloval jsem se do jejího hlasu. Má velmi přirozenou píseň, která ke mně mluví,“ vysvětluje Albert.

Pak se Lake Malawi zdálo, že poskytujeme píseň pro We Are Tommy. „Tu píseň jsem připravoval roky, ale hledal jsem toho správného zpěváka, abych to udělal. Když We Are Tommy vyhráli české finále Eurovize, docvaklo to. Benjamin Rexstad a Caspar Hatlestadt přidali do písně své klávesové a kytarové party.

Jezero Malawi a co si myslíš o Tommyho „vysokorychlostním polibku“? Na jakých dalších aktivitách Eurovize byste chtěli spolupracovat?