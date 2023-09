„Je to král plemen“: Žatecký chmel zapsán na seznam UNESCO

Zatic Chmel Farm|Foto: Štěpánka Budková, Radio Prague International

„Je opravdu vysoce kvalitní, pokud jde o vůni a chuť, a existuje již asi tisíc let. Je ceněn po celém světě – zejména v celé Evropě – pro své opravdu pěkné, jemné aroma.“

„Chmel může být velmi silný, dokonce arogantní, ale vůni žateckého chmele označují jako skutečně ‚ušlechtilou.‘ Na světě existují pouze čtyři, nebo by se dalo říci pět, ušlechtilých odrůd chmele a Žatecký kraj je jejich králem. “

Vyváží se většina chmele nebo se používá u nás v Česku?

„Vlastně neznám odpověď na tuto otázku. Ale mohu vám říct toto: Je tak vysoce ceněno lidmi po celém světě, že se každý rok objeví skupina japonských sládků z některých velkých japonských pivnic, kteří si přijdou natrhat svůj žatecký chmel tam v Žatci, přijdou a vyberou si ho tím, čemu se říká „tření“ – vlastně cítí vůně a rozhodují se, jakou várku chtějí.

Foto: Klára Steskalová, Radio Prague International

„Americký Anheuser-Busch se léta chlubí, že je největším spotřebitelem žateckého chmele na světě, dokonce i v žateckém chmelařském muzeu je velký billboard od Anheuser-Busch v USA, který se chlubí množstvím žateckého chmele. Používají.

Obvykle se používají samostatně, nebo se používají v kombinaci s jiným chmelem? Dáte si středně plné pivo s trochou saaského chmele?

„Ano, existuje opravdu slavné belgické pivo, které zná celý svět [laughs]. V 50. a 60. letech jezdily kamiony chmele ze Žatce do Belgie, právě pro toto belgické pivo. V dnešní době stále kupují jingle-saz, ale kupují mnohem méně než dříve. Dělají mnohem víc piva než dřív, jen si to vynahrazují; „Pro vůni používají pouze saz a pro hořkost používají levnější hašiš.“

GATIC|Foto: Ondřej Hájek, ČTK

Do Žatce jsem nejel. Jak vypadá město?

„Ach, to město je krásné – byl jsem tam v neděli. Díval jsem se s rodinou na králíka Jojo a smáli jsme se, protože to má být německá vesnice, ale jasně vidíte, že to není německá vesnice – je to Česká vesnice. [laughs]. A my jsme to museli hledat uprostřed filmu a tou vesnicí byl Žatec. Tohle je město.

„Je to takové pěkné malé místo. Řeka O’Here tudy protéká a na obou stranách řeky a v kopcích rostou chmelnice nebo chmelnice. Takže je to opravdu pěkné místo.“

GATIC|Foto: Gabriela Hauptvojelová, Český rozhlas

„Je to také zajímavé místo, protože barva země je obvykle tmavě červená nebo rezavě červená. To je část toho, co přispívá k chuti a vůni chmele. Je to tato konkrétní krajina.“

„Víte, geneticky je český chmel, žatecký chmel, téměř totožný s německým chmelem. Je to víceméně stejná rostlina. Ale kvůli způsobu, jakým rostou a kde se pěstují, je velmi výrazné údolí řeky Ohe obklopující Žatec, chmel přichází s touto velmi jedinečnou a atraktivní vůní, která je opravdu velmi zvláštní a nepodobá se ničemu jinému na světě.“

Místní politici říkají, že toto uznání by mohlo regionu pomoci. Mohl by být tento druh postavení pro město nebo město přínosem?

GATIC|Foto: Klára Steskalová, Radio Prague International

„Ano, myslím, že ano. Minulý týden jsem potkal skupinu Brazilců, kteří zde strávili asi 10 dní.“ [laughs], přijeli až z Blumenau v jižní Brazílii do Dočesné na žatecké chmelové slavnosti, pak se toulali po Praze a Plzni, ochutnávali pivo a navštívili pivovary. Kdybyste mi před deseti lety řekl, že Brazilci pojedou na Chatek, byl bych překvapen. Ale to se v dnešní době stává. Myslím, že by to mohlo být velkým přínosem pro část České republiky, která je trochu přehlížena.

A konečně, je tento status UNESCO jakýmsi uznáním českého piva?

„To… víte, existuje argument pro to, aby se české pivo stalo součástí nehmotného kulturního dědictví světa, na seznamu nehmotných statků UNESCO, což se zatím nestalo. Je to specifická krajina, specifická kultura, konkrétní místo.“ [laughs]. Myslím, že je to poloviční krok k dosažení tohoto dalšího cíle. České pivo je ale velmi zvláštní a český chmel je nejlepší na světě už minimálně tisíc let.