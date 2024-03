Japonské hvězdy Ohtani a Sasaki dělají z českých hráčů fanoušky

TOKYO (AP) – Hráči se stávají fanoušky, sbírají suvenýry, honí autogramy a uchovávají si vzpomínky – některé bolestivé.

Toto je společná nit, která se táhne World Baseball Classic, když se soupeři utkají Hvězda Los Angeles Angels Shohei Ohtani a jeho japonští spoluhráči.

Vezměte si případ českých spoluhráčů Williama Escaly a Ondřeje Satorii, jejichž tým v pondělí vypadl z mistrovství světa v boxu prohrou 8:3 s Austrálií.

Escala se v sobotu zhroutil na zem a svíjel se bolestí, když japonský nadhazovač Ruki Sasaki zasáhl jeho levou nohu rychlým míčem o rychlosti 100 mil za hodinu.

21 let Sasaki je jedním z nejlepších japonských vyhlídekProti Čechům hodil 21 hřišť rychlostí 100 mph nebo více.

Poté, co byl zasažen, se Escala plazil po rukou a kolenou, převalil se na záda, chytil ho za levou nohu a křičel.

Řekl, že to stálo za to.

Escala si nechal míč, který ho zasáhl, a nakonec ho podepsal, když se s ním Sasaki v pondělí setkal, aby se omluvil.

Ano, omlouvám se.

„Dal mi nějaké dobroty, spoustu různých bonbónů a podobné věci,“ vysvětlil Escala. Pak jsem se ho zeptal, jestli by mi mohl podepsat míč na památku. Něco, co si nechám. Opravdu úžasné. Něco, co si nechám. Budeme si toho vážit a nikdy na to nezapomeneme.

Pro Satoriu – křestní jméno českého nadhazovače se vyslovuje Andrej – je vzpomínka na to, že při sobotní prohře 10:2 s Japonskem trefil Ohtaniho na třech hřištích. Ve skutečnosti trefil tři z prvních čtyř japonských odpalů.

Satoria uzemnila všechna tři hřiště, poslední změna byla v hlíně, kterou Ohtani při pronásledování málem ztratil helmu.

Satoria si míč také ponechal, ale co nedostal, byl Ohtaniho podpis na něm. Satoria řekl, že se pokusil přes jednoho z klubových správců kontaktovat obousměrnou hvězdu Angels.

„Nevyšlo to,“ řekla Satoria a vysvětlila, že žádost se možná nedostala k hvězdě Los Angeles Angels.

„Ale to je jedno,“ dodal. „Dává míč do pohybu, což je opravdu skvělé.“

Satroja, který řekl, že ve své zemi pracuje jako „elektrikář“ a je amatér jako všichni čeští hráči, vzal z hromady špínu a dal ji do skleněné nádoby a bude hledat místo, kde vzpomínky vystavit. .

„Ještě si nejsem jistý,“ řekl. „Možná v obývacím pokoji.“ „Každý to bude chtít vidět.“

