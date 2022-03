Irský humanitární pracovník se na hranicích setkává s uprchlíky

Od začátku konfliktu na Ukrajině probíhá největší masové stěhování lidí v Evropě od druhé světové války.

Více než dva miliony lidí se vydaly na západ jakýmikoli prostředky, které našly, a hledaly útočiště v evropských zemích sousedících s jejich spornou vlastí.

Příběhy, které vyprávějí, vykreslují obraz šoku, žalu a nejistoty.

realita na zemi

Jako součást pohotovostního týmu společnosti Concern jsem v minulém týdnu navštívil pět hlavních hraničních přechodů v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku a hovořil jsem s desítkami lidí, kteří procházeli jejich matoucím přechodem do nového statusu uprchlíka. (Mimochodem, „uprchlík“ je ve skutečnosti oficiální termín definovaný Úmluvou OSN z roku 1951, takže ti, kteří nyní přicházejí, jsou technicky žadatelé o azyl nebo vysídlené osoby.)

S Ashutasem a jeho širokou rodinou se setkáváme na nádraží Zahoni, kde po maratonské 48hodinové cestě vlakem z oblasti Donbasu na východní Ukrajině překračují hranice do Maďarska.

Na hraničním přechodu ve Vyšném Nemeckém na Slovensku hledají ukrajinské rodiny útočiště před konfliktem ve své zemi.



Zdroj: Kieran McConnell

Bomby padaly všude kolem nás čtyři dny. Mysleli jsme, že to rychle skončí, ale bylo to jen horší. Absolutně jsme neměli v úmyslu odejít, ale mám dvouletou dceru, manželku a její staré rodiče a bylo příliš nebezpečné zůstat uvnitř.“

Říká nám, že rodina viděla věci, které nikdo vidět neměl – strašlivé scény brutální smrti a ničení. Měl v úmyslu jet dalším vlakem do Budapešti a pak vytvořit plán, co dál.

Z toho, co jsme viděli, většina lidí, kteří dosud přešli z Ukrajiny, jsou ti, kteří mají prostředky na cestování a mají rodinu nebo přátele v sousedních zemích nebo ve vzdálenějších zemích.

Spoření na byt

V Polsku jsme potkali 31letou Alinu, která nám vyprávěla o své soukromé čtyřdenní cestě z Kyjeva za svým přítelem, který ji přicestoval z Portugalska vyzvednout na hranici.

Posledních sedm let jsem šetřil všechny své peníze, abych si pořídil vlastní byt, pak jsem si musel všechno, co vlastním, sbalit do batohu a nechat celý svůj život na Ukrajině za sebou. Byl jsem ve 23. patře a nebylo to bezpečné. Kyjevská televizní věž, kterou jsem sledoval v televizi, byla vyhozena do vzduchu – to byl komplex, kde pracuji.