Izraelská první: Lékaři oddělí hlavy siamských dvojčat ve věku jednoho roku

Tým lékařů provedl poprvé v Izraeli vzácnou operaci, při níž oddělil dvojčata spojená k jejich hlavám, což je vzácný stav, kterému se říká kraniofaciální dvojčata.

Procedura byla provedena 12 hodin minulý čtvrtek v Lékařské centrum Univerzity Soroka V Bersabé se loni v srpnu v nemocnici narodilo roční dvojče. Hlavy jim visely vzadu.

Dr. Mickey Gideon řekl: „Jedná se o velmi vzácnou operaci, dosud byla na světě provedena pouze asi 20krát a poprvé v Izraeli na jednoletých a je to jedno z nejmladších dětí v ve kterém byl tento postup proveden. “ , ředitel dětské neurochirurgie na Soroka. „Několik příštích dnů bude klíčových pro proces obnovy dvojčat.“

cnxps.cmd.push (funkce () {cnxps ({playerId: ’36af7c51-0caf-4741-9824-2c941fc6c17b’}). render (‘4c4d856e0e6f4e3d808bbc1715e132f6’);});

if (window.location.pathname.indexOf (“656089”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “none”;} else if (window.location.pathname.indexOf (“/israel -news/”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “Žádný”; var script = document.createElement (‘skript’); script.src = “https://player.anyclip.com/anyclip-widget/lre-widget/prod/v1/src/lre.js”; script.setAttribute (‘pubname’, ‘jpostcom’); script.setAttribute (‘název widgetu’, ‘0011r00001lcD1i_12258’); document.getElementsByClassName (‘divAnyClip’)[0].appendChild (skript);} else if (window.location.pathname.indexOf (“/ health-and-wellness/”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “Žádný”; var script = document.createElement (‘skript’); script.src = “https://player.anyclip.com/anyclip-widget/lre-widget/prod/v1/src/lre.js”; script.setAttribute (‘pubname’, ‘jpostcom’); script.setAttribute (‘název widgetu’, ‘0011r00001lcD1i_12246’); document.getElementsByClassName (‘divAnyClip’)[0].appendChild (skript);}

Do procesu byly zapojeny desítky zaměstnanců, kteří s rodiči spolupracují od narození dcer. Lékaři používali pokročilé vybavení a technologie, z nichž některé musely být převezeny do nemocnice, zejména kvůli operaci. To zahrnovalo 3D modelování, virtuální realitu a speciální monitorovací zařízení.

12hodinová operace byla provedena minulý čtvrtek v Soroka Medical Center (Kredit: Soroka University Medical Center)

Konkrétně použili 3D modely STRATASYS a 3D4OP na základě snímků z MRI, CT a angiografie, které simulují složitost spojení cév, mozkových blan, kostí lebky a kůže dvojčat.

Pomocí modelu virtuální reality nazývaného chirurgické divadlo byl tým schopen simulovat a naplánovat postup nejpřesnějším způsobem. Simulační skóre pro všechny fáze operace byly provedeny v každém modelu před dnem operace.

V několika fázích byla provedena analýza toho, jak nejlépe oddělit dívky. Ošetřující tým před několika měsíci představil prodlužovače kůže a tkání, aby vytvořil přebytečnou kůži, která byla po oddělení použita k utěsnění pokožky hlavy obou dívek.

Model virtuální reality chirurgického divadla (kredit: Soroka University Medical Center)

Dvojčata prošla rozsáhlými testy a v posledních měsících jsou pod neustálým lékařským dohledem, včetně jejich srdečních a respiračních funkcí.

Podle nemocnice byl v pohotovosti specializovaný tým 50 specialistů, aby byl připraven na operaci. To zahrnovalo neurochirurgii, plastickou chirurgii, pediatrickou anestezii, pediatrickou intenzivní péči a zobrazování mozku.

Během chirurgická operace Totéž, poté, co byly krevní cévy úspěšně odděleny, byly kosti odděleny. Poté se lékaři rozdělili na dva týmy, aby pracovali souběžně ve dvou oddělených operačních sálech, rekonstruovali každou z dívčích lebek a zavřeli kůži.

V několika fázích byla provedena analýza toho, jak nejlépe oddělit dívky. Ošetřující tým představil rozšíření kůže a tkání před několika měsíci, aby vytvořil přebytečnou kůži, kterou lze použít k utěsnění pokožky hlavy po oddělení.

Během posledních několika měsíců prošla dvojčata rozsáhlými testy a byla pod neustálým lékařským dohledem, včetně jejich srdečních a respiračních funkcí.

Dvojčata měla vzácný stav nazývaný kraniofaciální dvojčata. (kredit: Soroka University Medical Center)

Podle výzkumu zveřejněného loni UC Davis Health se kraniální dvojčata vyskytují zhruba u jednoho z 2,5 milionu porodů.

“Jsem velmi hrdý na naše týmy a na všechny specialisty, kteří se zúčastnili této náročné a složité akce,” řekl ředitel nemocnice Dr. Shlomo Kodesh. „Přeji úplné uzdravení dvojčatům a jejich rodinám.“