Paul Robinson honí PB s cílem Tokia pro irské sextet na populární české akci

U šesti irských olympijských kandidátů zde začíná závod do Tokia.

Na slavném setkání Golden Spike v Ostravě dnes večer doufají Paul Robinson, Sean Tobin, Nadia Bauer, Luke McCann, Mark English a John Fitzsimmons, že do šesti týdnů do vypršení termínu kvalifikace dosáhnou významného milníku.

„Je to úžasná příležitost, je úplně plná,“ řekl Robinson, irský šampión na 1500 m, který dnes večer pojede na dálku. “Je to trochu divné, dostat se do závodu na tak vysoké úrovni jako můj první závod, ale dostal jsem se z dobrého kempu a dobré sezóny. Těším se, že půjdu pod 3:37 a přiblížím se ke spuštění PB.” Tyto příležitosti nepřicházejí často. “

Nejlepší Robinson byl běh 3: 35,22 v roce 2013, mimo automatický olympijský standard 3: 35,00, a cítí, že jeho kondice postoupila poté, co v březnu dosáhl evropského halového finále.

„Dostanete se do fáze, kdy už nechcete trénovat, chcete jen závodit. Tato sezóna je divná a soutěže jsou obvykle trochu pozdě, takže máte květen, červen a červenec (pro kvalifikaci), ale nyní mít měsíc. Musíte jít ven a zastřelit všechny válce. “

Síla hledá zápas na 800 m žen po třítýdenním soustředění ve Švýcarsku.

Řekla: „Rozhodně doufám, že dostanu svoji nejrychlejší práci a budu se pohybovat v BP (2: 00,98).“ „Jsem spokojený s výcvikem, který jsem absolvoval, tábor mě udržel v chodu.“

V současné době je na 41. místě světového žebříčku na cestě do Tokia, 48 míst je k dispozici na 800 metrů, zatímco v angličtině je také na 33. místě.

Sportovec Donegalu zahájil venkovní sezónu proti stadionu světové úrovně a bude se těšit na začátek stejně jako doma, když v únoru vytvořil národní rekord 1: 46,10krát. Fitzsimons Kildare je také na hřišti.

Irský šampión Tobin na 10 000 metrů může postoupit do soutěže v olympijské klasifikaci na 5 000 metrů, když dnes večer v závodě zaznamená rychlý čas přes 3000 metrů, protože Ugandan Joshua Chiptege sleduje světový rekord 7: 20,67 Daniela Komena, který držel na 25 let.

„Vím, že jsem v dobré kondici a že vím, že mohu hrát u stolu,“ řekl Tobin, který právě dokončil pětitýdenní soustředění v Portugalsku. V neděli bude závodit na 5 000 metrů v Diamantové lize v Gatesheadu, dalších 2 000 metrů v Göteborgu 2. června.

„Nyní máme pouze šestitýdenní okno pro závody a moje práce je hotová. Další tři závody mi poskytnou velmi dobrou představu o tom, zda jsem na správné cestě k účasti na olympiádě.“

Ostrava Golden Spike

Přímý, TG4, 5.0