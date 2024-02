Najděte tajemná černá vejce ukrytá hluboko v oceánu

Napsal Brian Myers |

Japonští vědci nedávno objevili neobvyklé množství z jedné z nejtemnějších mořských hlubin. Černá vejce, údajně nakladená ploštěnkami, byla odebrána z Kurilsko-komčatského příkopu na severozápadě Pacifiku. Vejce a tvorové, kteří je snášejí, patří k mnoha záhadným formám mořského života, které se vyvinuly v hloubkách přesahujících 20 000 stop pod hladinou moře.

Kredit: Royal Society Publications

Zkušený výzkumný tým vytáhl černá vejce z temných hlubin a použil dálkově ovládaná vyprošťovací vozidla. V úžasných hloubkách objevili vejce přilepená na kusy skály a podařilo se jim je odstranit a vytáhnout pryč. Keiichi Kakuei, výzkumník z Hokkaidské univerzity, si nebyl vůbec jistý, co tým objevil, ale byl šokován, když zjistil, co tato uhlově černá vejce obsahují.

Černá vejce obsahují obrovské množství embryí ploštěnek.

Analýza DNA černých vajec brzy přinesla výzkumníkům nečekaný objev. Uvnitř malých kapslí byla embrya ploštěnek v různých fázích vývoje. Překvapivě to bylo poprvé, kdy byla tato vejce nalezena v této hloubce, čímž se prolomila hloubka 17 000, o které se dříve zjistilo, že přežila.

I když objev černých vajec skutečně překvapil japonské vědce, nemělo by být tak šokující, když vědci objeví druh žijící v dříve neznámých částech.

Když vejce opatrně otevřete, zevnitř prosakuje mléčně bílá tekutina. Každé vajíčko obsahuje několik embryí ploštěnky, v rozsahu od tří do sedmi na vypreparovaný vzorek. Poměrně působivé množství, vezmeme-li v úvahu, že černá vejce mají v průměru jen asi desetinu palce.

Ploštěnka mořská

Ještě šokující je to, co odhalila analýza DNA. Tito ploštěnci jsou blízcí příbuzní těm, které najdeme každý den na Zemi. Vědci se domnívají, že ploštěnci, kteří žijí v mělkých vodách, se mohli v průběhu času přesunout do hlubších vod, což nakonec připravilo cestu pro druhy, které výzkumníci získali z neuvěřitelných hloubek.

Vědci našli černá vajíčka tisíce stop pod hranicí, kterou považovali za ploštěnce.

Záhady nejhlubších částí oceánů se pomalu řeší, i když vědci přiznají, že to, co je v současnosti známo, zdaleka nerozumí všemu v propasti. I když objev černých vajec překvapil japonské vědce, nemělo by být tak šokující, když vědci objeví druh žijící v dosud neznámých částech.

Další druh mořského ploštěnce

Mezi mořskými vědci se široce věří, že ve slaných vodách, které pokrývají většinu zemského povrchu, by mohly existovat až dva miliony různých druhů života. V současnosti jich věda identifikovala pouze přibližně 250 000. Poučení o plochých červech a jejich černých vejcích stranou ukazuje, jak moc se toho lze dozvědět o hlubinách oceánu.

Nově identifikované druhy z nejhlubších částí oceánu se neomezují pouze na vajíčka malých ploštěnek, malých korýšů a různých améb. Obří chobotnice byla kdysi považována za výplod představivosti námořníků, dokud nebyly tyto obří mořské příšery zajaty. V roce 2021 japonští vědci úspěšně identifikovali 55kilovou hladkohlavou rybu, která nebyla nikdy předtím objevena. Velká ryba byla pojmenována „Yokozuna“, podle nejvyšší hodnosti v zápase sumo.

zdroj: Royal Society Biology Letters