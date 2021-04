Francouzská izolační studie končí po 40 dnech

LOMBRIVES CAVE, Francie (AP) – Přemýšleli jste někdy, jaké by to bylo, oddělit se od vysoce propojeného světa a skrýt se na 40 dní v temné jeskyni?

Právě to udělalo patnáct lidí ve Francii, kteří se v sobotu vydali z vědeckého experimentu a řekli, že se zdálo, že čas plyne pomaleji v jejich podzemním kavernózním sídle v jihozápadní Francii, kde byli zbaveni hodin a světla.

S velkými úsměvy na bledých tvářích 15 opustilo své dobrovolné odloučení v jeskyni Lombreeves za potlesku a leželo ve světle a nosilo speciální brýle, aby si po tak dlouhé době ve tmě chránilo oči.

„Bylo to jako tlačit pauzu,“ řekla 33letá Marina Lanconová, jedna ze sedmi členů experimentu, a dodala, že necítí žádný impuls k tomu, aby něco podnikla.

Ačkoli si přála, aby v jeskyni zůstala ještě několik dní, řekla, že je šťastná, když cítila, jak jí vítr znovu fouká do obličeje, a slyšela zpívat ptáky ve francouzských pyrenejských stromech. Neplánuje odemknout svůj smartphone ještě několik dní v naději, že se vyhne „velmi brutálnímu“ návratu do reálného života.

40 dní a 40 nocí skupina žila a prozkoumávala jeskyni v rámci projektu Deep Time. Uvnitř nebylo žádné sluneční světlo, teplota byla 10 ° C (50 ° F) a relativní vlhkost byla 100%. Obyvatelé jeskyně neměli žádný kontakt s vnějším světem ani neměli žádné informace o epidemii ani žádné kontakty s přáteli nebo rodinou.

Vědci z Ústavu pro adaptaci člověka, kteří vedou projekt „Deep Time“ za 1,2 milionu dolarů, tvrdí, že experiment jim pomůže lépe pochopit, jak se lidé přizpůsobují drastickým změnám životních podmínek a prostředí.

Jak se dalo očekávat, lidé v jeskyni ztratili smysl pro čas.

„Jsme tady!“ Projektový manažer Christian Klot řekl: „Právě jsme odešli po 40 dnech … pro nás to bylo skutečné překvapení,“ dodal pro většinu účastníků, „V našich hlavách jsme vstoupili do jeskyně 30 před pár dny.”

Alespoň jeden člen týmu odhadl čas v podzemí na 23 dní.

Johann Francois, 37 let, učitel matematiky a instruktor plachtění, běžel v jeskyni 10 kilometrů okruhy, aby se udržel v kondici. Někdy měl „hlubokou motivaci“ odejít.

Bez každodenních povinností a bez dětí bylo úkolem „proniknout do přítomného okamžiku, aniž by se kdy myslelo na to, co se stane do jedné hodiny, do dvou hodin,“ řekl.

Ve spolupráci s laboratořemi ve Francii a ve Švýcarsku vědci monitorovali spánkové vzorce, sociální interakce a reakce chování „15 členů“ pomocí senzorů. Jedním ze senzorů byl malý teploměr uvnitř kapsle, kterou účastníci spolkli jako pilulku. Změřil tělesné teploty a přenesl data do počítače, aby byl přirozeně vyloučen.

Členové týmu sledovali své biologické hodiny, aby zjistili, kdy se probudí, spí a jedí. Počítali své dny ne v hodinách, ale v spánkových cyklech.

V pátek vstoupili vědci sledující účastníky do jeskyně, aby informovali účastníky výzkumu, že budou brzy venku.

„Je opravdu vzrušující sledovat, jak se tato skupina shoduje sama se sebou,“ řekla Clute dříve v záznamu zevnitř jeskyně. Řekl, že spolupráce na projektech a organizování úkolů bez možnosti stanovit si čas na setkání byla obzvláště náročná.

Přestože účastníci v sobotu vypadali viditelně unavení, dvě třetiny účastníků vyjádřily přání zůstat v podzemí o něco déle, aby dokončily skupinové projekty, které začaly během expedice, řekl agentuře Reuters Benoit Moviux, chronobiolog podílející se na výzkumu lis

„Naše budoucnost jako lidské bytosti na této planetě se bude vyvíjet,“ řekla Clute po svém vystoupení. „Musíme se naučit lépe rozumět tomu, jak jsou naše mozky schopny najít nová řešení bez ohledu na situaci.“