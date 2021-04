Dva bratři Radka Banji nesouhlasí s jeho výroky o Římě v rozhovoru pro česká média a se ztvárněním jejich rodiny ve své knize.

Patrick Banja (vlevo) a Jyula Banja (vpravo) (2021). (Obrázek: Facebook.com)

Romští uživatelé sociálních médií v České republice nadále ostře kritizují nedávné poznámky zpěváka a člena romské komunity Radka Banji, který při propagaci své knihy a nového CD hovořil o zneužívání romských rodičů jejich dětmi a jejich využívání pouze jako zdroje příjmů. . Dva z jeho sourozenců, Gyula Banga a Patrick Banga, odpověděli na jeho komentáře prostřednictvím živého vysílání na sociálních médiích.

“Během posledních tří dnů jsme se rozhodovali, zda Radkovu činnost vůbec komentovat, i když ve své knize vykreslil naši rodinu jako gang výtržníků a opilců. Po tom, co řekl v rozhovoru pro DVTV, jsme slyšeli a viděli mnoho reakce, videa, komentáře a teorie. Absolutně absurdní o tom, že naši rodiče institucionalizovali Radka nebo vyhnali naši sestru atd., “řekl Patrick Banja zpravodajskému serveru Romea.cz o tom, proč se bratři rozhodli vysílat své vlastní prohlášení na sociálních médiích.

“Mnoho lidí neváhalo krutě urazit naši matku, která se bohužel již nedokáže bránit, a jiní nám neváhali napsat s nejhoršími přestupky a hrozbami. Považovali jsme za správné vysvětlovat věci, opravit záznam , “Uvedl Patrick Banja, který ve vysílaném videu naznačil, dokud se Radkovi nepodařilo udělat něco, co od sametové revoluce v roce 1989 neudělal nikdo jiný:„ Spojil všechny Romy. “

Ve videohovoru bratr Gyula Banga řekl: „Nesouhlasíme s výroky našeho bratra a celá naše rodina se od něj distancuje.“ Gyola i Patrick kategoricky nesouhlasí s tím, co ve své knize tvrdí Radek Banja o své rodině.

„Mnoho z věcí, které popisuje ve své knize, jsou věci, které si oba vůbec nepamatujeme, a nejsou pravdivé,“ uvedl Gyula Banga ve videu. Patrick Panga poté dodal svůj bod: „Radek ve své knize používá standardizovanou techniku ​​manipulace, kdy vezmeme skutečnou věc, něco, co se stalo, a přidáme k tomu spoustu věcí, které se nikdy nestaly – a teď musíme poslouchat k vulgárnímu týrání naší matky. “

Ve videonahrávce oba bratři vyzvali romské uživatele sociálních médií, aby vyjádřili své názory v uctivém jazyce. Radek Banja rozpoutal bouřlivou debatu mezi Romy na sociálních médiích po představení své nové knihy, (Ne) projdeš to, Nebo („ne) předejte to.

Radek Banja v knize popisuje své dětství a okolnosti, ve kterých on a jeho sourozenci žili, jak si je pamatuje. Poté řekl českým médiím, že někteří „Romové“ „zneužívají“ systém sociálních dávek.

„V romských rodinách často existují rodiče, kteří vykořisťují své děti a používají je pouze jako zdroj příjmů. Vím, že mnoho Romů by se zlobilo, kdyby to řekli, a vím, že to neplatí pro každou rodinu. „Viděl jsem to mnohokrát a říkám vám, že v mnoha rodinách jsou jejich děti od mladého věku pouhými figurkami. Existují rodiče, kteří místo toho, aby vytvořili efektivní systém, nastavují pravidla tak, aby jejich přežití bylo Jedná se často o romské rodiče, kterým záleží především na sociálních dávkách státu nebo jim přímo záleží na penězích jejich dětí, “tvrdí kniha Radka Banji.

Radek Banga ve svém rozhovoru pro DVTV rozšířil svá tvrzení a tvrdil, že „30%“ romských rodin využívá své děti jako zdroje příjmů. „Troufám si, aby 30% romských rodin používalo své děti jako strategii přežití a od raného věku je vychovávalo jako rukojmí. Nejsou to děti, s nimiž bojujeme, bojujeme s rodiči. Vzdělání romských dětí by mělo být prioritou pro jejich rodiče, “řekl Radic Banja pro DVTV.