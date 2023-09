Hvězdné pole Bethesdy vzdává hold Halo se skrytou planetou inspirovanou Reachem

Ve světě tak rozsáhlém a složitém, jako je nejnovější RPG Bethesda, Starfield, musí hráči najít velikonoční vajíčka a skryté drahokamy. Nejnovější odhalení však zanechalo fanoušky sérií Starfield a Halo v úžasu.

Hráči zjistí, že v rozlehlém světě Starfield je planeta nápadně připomínající slavnou planetu Reach ze série Halo.

Odhalení vyšlo najevo, když jeden z hráčů Své poznatky sdíleli na Redditu„Podle tradice Halo je planeta Reach druhou planetou od Slunce v systému Eridani,“ řekl. Pokud půjdete do tohoto systému ve Hvězdném poli a navštívíte Eridani II, najdete bujnou, dýchatelnou planetu s mnoha biomy podobnými tomu, jak je ve hře znázorněn Reach. Bavte se se svými stanovišti.

Zatímco někteří mohou namítat, že existence takové planety je daná, vezmeme-li v úvahu, že jak Halo, tak Hvězdné pole jsou odkazy na systémy v reálném světě, je to záhadná podobnost prostředí, která mnohé překvapila.

poslední komentoval uživatel Reddit„Vzhledem k povaze Halo a Hvězdného pole využívajících skutečné systémy je existence planety sama o sobě jaksi samozřejmá, ale bylo příjemným překvapením, když jsme zjistili, že prostředí je velmi podobné tomu, které bylo zastoupeno v částech Halo Reach. Možná je to náhoda.“ , ale je to vítané.“

Tím kývnutí na sérii Halo nekončí. Hráči si také všimli, že ve vesmíru Starfield jsou lodě zvané „Longswords“, které se velmi podobají dlouhým mečům UNSC z Halo.

Zúčastnil se jeden hráč„Také jsem si to myslel.“ Viděl jsem loď jménem Longsword a loď měla šedou vojenskou barvu a tajemný trojúhelníkový tvar, stejně jako dlouhý meč v auře. „Zdálo se mi to jasné, tak jsem to koupil.“

Stojí za zmínku, že komunita Starfield vždy chtěla takové detaily objevit. S rozsáhlým světem Starfield si hráči také vytvořili ikonické lodě z jiných franšíz, jako je Star Fox’s Arwing a dokonce i loď Dartha Maula ze Star Wars.

Zatímco Bethesda ještě nepotvrdila záměrnou poctu Halo, toto odhalení jistě přidalo další vrstvu hloubky zážitku z Hvězdného pole.