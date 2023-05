Hráči Zelda: Tears of Kingdom se rozhodli pohladit psa

Pamatujete si, když jsme potvrdili zdrcující zprávu, že ne, nemůžete si pohladit psa v Zelda: Tears of the Kingdom? No, vypadá to, že někteří hráči milující psy jsou odhodláni dokázat opak.

opravit. I když neexistuje žádný oficiální nebo naprogramovaný způsob, jak fyzicky pohladit Linkova psího společníka, hráči si stejně vyvinuli podivné a úžasné způsoby, jak to udělat.

Vezměte QuilerKween. Vzali „Nemůžeš si pohladit psa v The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ jako hrozbu a vydali se ukázat, že to dokážeš. Dobrý. poněkud.

Noah A. šel ještě dále, když dokázal, že můžete sestrojit zařízení, která nejen hromadně zabijí Koroxe, ale také jemně pohladí svého chlupatého přítele po hlavě (díky, Hráč).

„Ve Slzách království si nemůžete pohladit psa.“ Ne, pokud k tomu mám co říct… pic.twitter.com/kT9uKEVDsF – Noah (noah________a) 16. května 2023

ICYMI, Metacritic, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se minulý víkend otevřely pro hodnocení uživatelů a stovky hráčů zanechaly smíšené nebo negativní recenze. Jak byste mohli očekávat, stojí proti tomu stovky nadšených recenzí a perfektní skóre 10/10, které chválí spoustu aktivit hry a její fascinující svět a příběh. V současnosti jde o sedmé největší uvedení hry v Japonsku všech dob.

V recenzi hry The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom od Eurogameru jsme pokračování nazvali „skvělým pokračováním Breath of the Wild s několika skvělými novými systémy, úžasnými scenériemi a více prostorami dungeonů, navíc s trochu smrtícím zaměřením na shromažďování zdrojů. “ a udělil mu 4 hvězdičky z 1. 5.