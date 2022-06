Havajští zdravotníci identifikují obyvatele Oahu s možným druhým případem opičích neštovic

Dnes odpoledne havajské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý „pravděpodobný případ“ opičích neštovic, který byl identifikován u obyvatele Havaje.

Zdravotníci uvedli, že tato osoba je obyvatelem Oahu a byla s ním v úzkém kontaktu První možný případ dalšího obyvatele Oahu který byl hospitalizován v Tripler Army Medical Center. Státní zdravotní úředníci 3. června ohlásili první možný případ jedince, který měl symptomy odpovídající opičím neštovicím a nedávno cestoval do oblasti s potvrzenými případy.

Státní oddělení laboratoří zjistilo orthopoxvirus kmen opičích neštovic testováním vzorků kožních lézí od prvního rezidenta.

U amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí čeká na potvrzení obou stavů test. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že nemá žádný časový plán, kdy se tak stane. Kontakty byly identifikovány a jsou sledovány.

„Ačkoli riziko pro většinu obyvatel Havaje zůstává nízké, vyzýváme jedince se symptomy odpovídajícími opičím neštovicím, aby kontaktovali svého poskytovatele zdravotní péče,“ uvedl zástupce státního epidemiologa Dr. Nathan Tan v tiskové zprávě. „Při řešení těchto případů nadále úzce spolupracujeme s poskytovateli, federálními agenturami a komunitou.“

Zdravotníci popisují opičí neštovice jako vzácné onemocnění způsobené virem opičích neštovic.

Infekce začíná příznaky podobnými chřipce, jako je únava, horečka, bolest hlavy, zimnice, bolesti svalů a zduření lymfatických uzlin. Poté se vyvine do vyrážky nebo vředů, často na rukou, nohou, hrudníku, obličeji nebo genitáliích, uvedli a dodali, že pacienti obvykle onemocní do 21 dnů po expozici.

Úředníci uvedli, že osoba je považována za nakažlivou od okamžiku, kdy se objeví příznaky, a má to tak zůstat, dokud se léze nezakryjí, šupiny se neoddělí a pod nimi se nevytvoří nová vrstva zdravé kůže.

Opičí neštovice se mohou šířit blízkým a dlouhodobým kontaktem s infikovanou osobou nebo zvířetem, ale nejsou sexuálně přenosné. To zahrnuje přímý kontakt s tělesnými tekutinami, škůdci nebo předměty používanými osobou s opičími neštovicemi, jako je lůžkoviny.

Opičí neštovice se také mohou šířit velkými respiračními kapénkami. Tyto kapky obecně nemohou cestovat více než několik stop, takže podle ministerstva zdravotnictví je vyžadován dlouhodobý kontakt tváří v tvář.

Podle Světové zdravotnické organizace se opičí neštovice nejčastěji vyskytují ve střední a západní Africe, kde jsou tropické deštné pralesy a kde obvykle žijí zvířata, která mohou virus přenášet, ale v městských oblastech jich přibývá.

CDC v současné době sleduje několik hlášených případů opičích neštovic v mnoha zemích, které běžně opičí neštovice nehlásí, včetně Spojených států amerických. 15 státůvčetně Washingtonu, Kalifornie, Utahu, Arizony, Texasu, New Yorku a Floridy.

Zdravotníci uvedli, že ti, kteří vykazují příznaky odpovídající infekci opičími neštovicemi, by měli okamžitě kontaktovat svého poskytovatele zdravotní péče, který by měl okamžitě nahlásit jakékoli podezřelé případy státnímu zdravotnímu oddělení.

Podle tiskové zprávy „Poskytovatelé by měli dávat pozor na pacienty s vyrážkami podobnými opičím neštovicím, zejména na ty, kteří nedávno cestovali do oblastí, kde byly hlášeny případy opičích neštovic, a to bez ohledu na pohlaví nebo sexuální orientaci.