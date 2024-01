Hamás tvrdí, že zemřeli dva izraelští rukojmí, zatímco izraelská armáda video popisuje jako „psychologické mučení“ rodin vězňů.

CNN

—



Izrael v pondělí uvedl, že Hamás dopouští „psychologické mučení“ poté, co skupina během 24 hodin zveřejnila třetí video, které ukazuje tři stejné rukojmí zadržované v Gaze, z nichž poslední zřejmě ukazuje zabití dvou rukojmích.

„Hamas je tvrdě zasažen izraelskou armádou a jediné, co jim zbývá, je přinášet rodinám psychologické trápení. [of the hostages]“Nechali jsme to na izraelské armádě, aby později objasnila záležitosti rodinám,“ řekl v pondělí novinářům izraelský ministr obrany Yoav Galant.

První video zveřejněné v neděli ukazovalo záběry tří rukojmích – Noaha Argamaniho, Itaye Svirského a Yossiho Sharabiho – mluvících do kamery. Komentář skončil komentářem: „Zítra vám řekneme jejich osud.“

Ve druhém videu, zveřejněném v pondělí, ve zjevném pokusu Hamasu vzbudit obavy, zopakoval zprávu, že osud tří rukojmích bude brzy oznámen.

Třetí video, zveřejněné později v pondělí, ukazuje těla dvou rukojmích, Svirsky a Sharby. Objevil se také Noa Argamani, který řekl, že oba muži byli zabiti při izraelském bombardování.

Fórum pro rukojmí a rodiny pohřešovaných osob Zdá se, že Yossi Sharabi (53 let) se ve třetím videu zveřejněném Hamasem objevil mrtvý.

Není jasné, zda Argamani mluvil pod nátlakem. Video bylo také značně upraveno, byly přidány zvukové efekty a některé její texty byly opakovány.

Mluvčí IDF Daniel Hagari se k videím vyjádřil na svém brífinku v pondělí večer a řekl, že izraelské síly nebombardovaly Itaye Svirského, jak tvrdilo třetí video. Řekl, že izraelská armáda nebombardovala budovu, kde byli všichni tři drženi, jak tvrdilo video, ale zasáhla blízké místo.

„Neútočíme na místa, kde víme, že tam mohou být rukojmí,“ řekl Hajjari. „Při zpětném pohledu víme, že jsme zasáhli cíle poblíž místa, kde byli drženi. Vyšetřujeme incident a jeho okolnosti a zkoumáme fotografie distribuované Hamasem spolu s dalšími informacemi, které máme k dispozici.

Mluvčí armády dodal, že zástupci izraelské armády se setkali s rodinami tří rukojmích a informovali je o nejnovějších informacích, které mají k dispozici, a dodal, že izraelská armáda „vyjádřila své hluboké znepokojení“ nad osudem dvou zajatců.

CNN videa nevysílá a není okamžitě možné ověřit, kdy a kde byla natočena.

Poznámka Noa Argamani byla unesena z festivalu Nova se svým přítelem 7. října.

Hamas a další skupiny vzaly 7. října do Gazy asi 240 rukojmích. Více než 100 izraelských a zahraničních rukojmích bylo propuštěno během týdenního příměří koncem listopadu, přičemž Palestinci zadržovaní v izraelských věznicích byli propuštěni výměnou za propuštění Izraelců.

Izrael věří, že v Gaze zůstává 132 rukojmích a asi 107 z nich je stále naživu.

Argamani, 26, která byla viděna mluvit ve dvou z videí, byla unesena z festivalu Nova se svým přítelem Avinatanem Orem. Argamani byl viděn na videu zveřejněném v té době Hamásem, jak je tažen na motorce.

Její matka Leora má rakovinu mozku ve 4. a jáVe videu, které jsem natočil na konci minulého roku, Prosila o bezpečný návrat své dcery a řekla: „Noahu, chci ti říct, že pokud tě neuvidím, věz, že tě moc miluji.“

Svirsky byl unesen při návštěvě své rodiny na kibucu Be'eri ze svého domova v Tel Avivu. 38letý izraelsko-německý občan byl v domě své matky Orit Svirsky, oddané mírové aktivistky.

Oret byla zastřelena před jeho očima a později vyšlo najevo, že její bývalý manžel Rafi – otec Svirsky – byl zabit i se svými třemi psy. Babička Svirsky z matčiny strany Aviva Sela (97) útok přežila, ale její filipínská domovnice Grace Cabrera (45) byla zabita.

Jeho rodina CNN řekla, že Svirsky má titul v oboru psychologie a ekonomie a nedávno začal pracovat jako životní kouč. Podle jeho rodiny jeden z rukojmích, který byl propuštěn v listopadu, zavolal své sestře, aby jí řekl, že je naživu poté, co zachránil její telefonní číslo. To byl pro rodinu poslední „důkaz života“.

Kibbutz Be'eri, kde žil, uvedl v prohlášení sdíleném Fórem pro rodiny rukojmích a pohřešovaných osob, že Sarabi (53) byl „milujícím a oddaným otcem a manželem a skutečným rodinným mužem s velkým srdcem“. „Byl to laskavá duše, starostlivá a známá svou oddaností všem kolem sebe.“

Sharabi, původem z Tel Avivu, se do kibucu Be'eri přestěhoval před 30 lety, „ve stopách svého bratra Eliho, protože tam chtěl přijmout společný životní styl,“ uvedl kibuc.

Zanechal po sobě manželku a tři dcery. Sharabiho bratr Eli byl také unesen ze svého domova v kibucu Be'eri a zůstává ve vazbě Hamasu. Eliho manželka a dcery byly podle kibucu zabity 7. října.

Kibuc řekl, že tělo Al-Sharabiho stále drží Hamás. Vyzvala izraelskou vládu, aby udělala „vše, co je v jejích silách, aby se rodina Sharabi vrátila do jejich vlasti, stejně jako ostatní rukojmí“.

Tento příběh byl aktualizován, aby odrážel, že izraelská armáda jmenovala třetího rukojmího zobrazeného ve videích, Yossi Sharabi.

K této zprávě přispěli Amir Tal a Ivana Kutasová ze CNN.