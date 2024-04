Gruenovo centrum nabízí české klavírní skladby a filadelfské žestě

Grunin Center for the Arts na Ocean County College bude tento týden hostit dva různé koncerty.

V pátek 5. dubna ve 14 hodin vystoupí klavíristka Margarita Rovenskaia s recitálem putujícím světem české hudby, v němž zazní písně Dvořáka, Smetany, Jagančeka a Ivany Ludové, každý skladatel využívající českou historii, jazyk a mytologii. Příběhy, lidový tanec a lidová píseň.

„Tito skladatelé rozšířili hudební formy o tance jako tamky, furianty, polky a omáčky a pomocí nových harmonií vytvořili melodie inspirované okolní krajinou, jazykem a tradicemi,“ píše se v propagační literatuře. „Tato díla ztělesňují jejich smysl pro nacionalismus a českou identitu v klasickém smyslu. Tento recitál ilustruje formy a ducha české lidové hudby.

Rovenskaya se narodila na Ukrajině a začala hrát na klavír v šesti letech v Chicagu. V roce 2012 získal titul Bachelor of Music in Piano Performance na Oberlin Conservatory, Master of Music in Piano Studies na New York University v roce 2015 a doktorát hudby na Rutgers v roce 2022. Rovenskaya vystupovala ve Spojených státech i v zahraničí.

Vstupenky na jeho vystoupení jsou 10 dolarů a lze je zakoupit online grunincenter.org.

Rodney Marsalis Philadelphia Big Brass, přední americká velká dechovka, vystoupí následující den, v sobotu 6. dubna ve 20 hodin.

„Rodney Marsalis Philadelphia Big Brass je rodinný podnik, který má své začátky v ulicích New Orleans,“ říká oznámení Croon's Center. „Na návrh rodinného patriarchy Ellise Marsalise skupina vytvořila koncertní formát, který boří konvenční bariéry mezi žánry a snaží se vytvořit spojení mezi publikem a interprety.“

„V posledních letech byl soubor zván, aby vystupoval po celém světě, včetně Čínského národního centra múzických umění, opery v Guangzhou, sálu Seiji Ozawa v Tanglewoodu a hlavních uměleckých center ve Spojených státech, Jižní Americe, Asii a Evropě. “ podle propagačních materiálů.

Vstupenky na koncert Croon Center skupiny jsou 51 dolarů za místa v orchestru a 43 dolarů za mezanin. Můžete si je také koupit online grunincenter.org. – RM