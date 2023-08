Od roku 2018 se softbalový program Milford Little League stal nejen programem číslo 1 v Connecticutu, ale prosadil se na regionální i celostátní úrovni.

Milfordovy týmy 12U a Juniors letos v létě dokázaly zopakovat tento působivý výkon. Když oba turnaje skončily tento měsíc, junioři jsou v mistrovství světa, zatímco tým 12U je čtvrtý ve světové sérii Little League.

„V Seattlu nám řekli, že jsme první tým z Nové Anglie, který se dostal do finále,“ řekl trenér juniorů Brian Corris. „Za 30 let, co jsme to dělali, jsme byli prvním týmem, kterému se to povedlo. Je to úžasné. Před šesti lety, když jsem s Little League začínal, bylo naším snem dostat se do Světové série. Všechny tyto dívky měly stejný cíl a jednoho dne to bylo dostat se na Světovou sérii.“ Tyto dívky mají vzpomínky, které zůstanou navždy.“

Junioři šli 5-1 ve hře v bazénu a získali nejlepší nasazené v kategorii jediné eliminace Světové série. Ve svých prvních dvou vyřazovacích hrách Milford porazil Kanadu 2-1 a Floridu 5-0 a poté prohrál s Filipínami 3-0 v mistrovské hře.

„Doufali jsme jen ve dvě nebo tři semena v naší skupině, ale poté, co jsme porazili Texas, jsme vyřadili to nejlepší,“ řekl Korris. „Bylo to neuvěřitelné. Týmy z Arizony, Mexika a Texasu hrají 12 měsíců v roce. A my jsme z malého města v Connecticutu, kde si bereme pět měsíců v roce volno, abychom mohli hrát jiné sporty, protože nemůžeme hrát venku.“ A ty týmy bychom porazili,“ řekl. To bylo to nejpřekvapivější.“

Nejpamátnějším zápasem byl semifinálový zápas proti Floridě, kde eso Abigail Korres (která byla na jaře nováčkem) hodila ne-hitter.

„To byl nejlepší zápas, který kdy Abby hrála,“ řekl Kores. „Velká scéna. Florida si tak trochu myslela, že je tam nejlepší tým, takže naše dívky byly všechny nadšené a připravené hrát ten zápas. Abby byla zrovna mimo, úplně je vyřadila bez zásahu. Byla to perfektní hra plus jedna.“ jediný základní běžec byl na třetím dole, který šel dolů“.

Zatímco Abby Corrisová byla na okruhu dominantní po celý turnaj, byla to skutečně týmová práce.

„Důvod, proč jsme se dostali tak daleko, je ten, že každá dívka v týmu trefila, každá dala gól, každá měla reflex,“ řekl Korris. „Dvanáct dívek, všechny jsou zapojeny do útoku a hrají skvělou obranu.“

Junioři loni soutěžili ve Světové sérii, ale vypadli hned v prvním zápase po hře kulečníku. Závod na šampionát představoval nové vyhlídky pro Milford a severovýchodní softball.

A budoucnost je pro juniory jasná, protože tým 12U se pod vedením hlavního trenéra Briana Glenna pořádně propracoval.









„Brian (Glenn) a já jsme to začali dělat asi před čtyřmi nebo pěti lety, když jsme se snažili vybudovat softballový program, abychom tyto dívky dostali ven,“ řekl Kores. „To, že město Milford bude mít tyto dvě skvělé akce, je přesně to, v co jsme tehdy doufali.“

Poté, co prošel Bristol Regional, šel 3-0 a přehrál soupeře 35-3 v těchto hrách, tým 12U Milford vyhrál Světovou sérii. Jako zástupce Nové Anglie porazil Milford ve svém úvodním zápase Itálii 11-1.

Ve svém druhém zápase Milford prohrál s konečným šampionem z Massapequa v New Yorku, ale bojoval zpět na stupni vítězů tím, že porazil Kanadu, Itálii a Latinskou Ameriku a dostal se do čtvrtého kola.

Milford prohrál svůj semifinálový zápas 5-1 s Massapequa, než prohrál zápas o třetí místo útěchy s Texasem. Pro softball v Milfordu to bylo opravdu skvělé léto.

„Chceme v Milfordu nadále rozvíjet naši vášeň pro softball,“ řekl Glenn. „I když jsme inspirováni lidmi v našem rodném městě, doufáme, že lidé, kteří se dívají v jiných městech, budou stejně inspirativní a posílí také. Takové zájezdy pomáhají celému státu. Přilákat dva ze čtyř nejlepších týmů z Long Islandu a Connecticutu, to otočilo míč.“ softball vzhůru nohama.“

Pokud jde o příští rok, nebylo by šokující vidět podobné běhy týmů juniorů a 12U.

„Většina dívek, které hrály na mistrovství světa juniorů, se pravděpodobně vrátí, takže některé z mých (12U) dívek by se mohly dostat do tohoto týmu,“ řekl Glenn. „Nebo bychom mohli umístit dva týmy. U juniorů máme obvykle jeden tým, který hostí. Možná dáme jeden tým do státního turnaje a druhý, který bude hostit, a uvidíme, co dokážou. Pokud máte hodně dívky, které si chtějí hrát, můžete je nechat hrát také.“