Únosy v Nigérii: Podle vládního úředníka ozbrojenci unesli školačky ve státě Zamfara

Vysoký vládní úředník, který o incidentu věděl, řekl CNN, že školačky byly z jejich hostelu odvezeny ozbrojenci, kteří zaútočili na vládní střední školu pro dívky ve městě Gangbei.

Podle zdroje byl při útoku zabit policista, který požadoval anonymitu, protože neměl povolení hovořit ve zprávě.

„Přišli na asi 20 motorkách a odnesli unesené dívky do lesa,“ uvedl zdroj. Bandité dorazili kolem 1.45 hodin ráno a pracovali přibližně do 3. hodiny ranní

Dodal: „Smutné je, že asi čtyři minuty od školy je vojenský kontrolní bod.“

V internátu je obvykle asi 500 studentů, z nichž 315 bylo ozbrojenci zatčeno. Zdroj uvedl, že ostatním se podařilo uprchnout a vrátit se do svých domovů.

Mluvčí státní policie řekl CNN, že bude zveřejněno podrobné prohlášení, až budou sestavovat, co se stalo. Odmítl komentovat počet studentů unesených při nehodě.

Síly později v pátek uvedly ve svém prohlášení, že zahájily „těžce vyzbrojenou“ společnou pátrací a záchrannou akci.

Rodiče některých rozrušených školaček v pátek mluvili s CNN, přičemž jedna z nich řekla, že její dcera byla zjevně převzata, když měla na sobě pyžamo.

„Moje dcera je mezi těmi, kteří byli odvezeni, protože jsem viděl její věci opuštěné,“ řekla CNN Jomai Haruna, matka Hafsy Abu Bakra.

„Myslím, že byla vzata v pyžamu jen proto, že jsem našel její hidžáb a školní uniformu.“

Haruna řekla: „Opravdu mi chybí. Nikdo mi nic neřekl o místě pobytu mé dcery. Vždy byla se mnou. Její otec zemřel, když jsem s ní byla ještě těhotná. Teď nedělám, co mám dělat.“ .

Mezi nezvěstnými je také neteř Narama Umar, 14letá Asmu Lawali.

„Vláda by měla pomoci dostat naše dívky zpět,” řekl Omar CNN. „Ve škole plakalo mnoho rodičů. To je velmi smutné, chceme naše dívky zpět.”

Další obyvatel Sofiano Gangbe řekl CNN, že v době únosu zaslechl výstřely a popsal, jak se na místě činu střetly kolemjdoucí s policií.

Po celé škole jsou policisté a mladí muži jsou naštvaní a nyní házejí kameny na policii. Byla tu také manželka vládce. Hodili na ni kameny a skandovali: „Kéž vás Bůh potrestá“ a „Neodpustíme vám “Řekl Janjibi.

Amnesty International uvedla, že incident představoval „válečný zločin“.

Poslední únos přichází pouhé dva týdny po únosu nejméně 42 lidí, včetně studentů, při podobném útoku na vládní školu ve státě Niger v regionu Nigerian Central Belt. Při útoku byl zabit student a uneseno 27 studentů, tři učitelé a devět členů rodiny. Jejich aktuální místo pobytu není známo.

V pátek vyjádřil UNICEF znepokojení nad zprávami o nočním útoku.

„Jsme naštvaní a zarmouceni dalším brutálním útokem na školáky v Nigérii,“ řekl Peter Hawkins, zástupce UNICEF v Nigérii.

“Jedná se o zjevné porušení práv dětí a děsivou zkušenost, kterou děti prožívají – zkušenost, která může mít dlouhodobé účinky na jejich duševní zdraví a pohodu. Důrazně odsuzujeme útok a vyzýváme osoby odpovědné za jejich propuštění.” Dívky okamžitě a aby vláda přijala opatření k zajištění jejich bezpečného a zabezpečeného propuštění všech školáků. Ostatní v Nigérii. “

„Děti by se měly doma i ve škole cítit bezpečně – a rodiče by se neměli bát o bezpečnost svých dětí, když je ráno pošlou do školy,“ řekl Hawkins.

Mnoho rodičů se obává o bezpečnost svých dětí ve školách v severní Nigérii.

Nejméně v prosinci Bandité unesli v Katsině 300 studentů Mandát prezidenta Muhammadu Buhariho. Od té doby byli studenti propuštěni.

Nejpozoruhodnějším případem únosu školy v zemi byl případ školních dívek z Chiboku, které unesla Boko Haram v dubnu 2014.