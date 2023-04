Ti, kteří přežili „masakr“ Burkiny Faso, obviňují bezpečnostní síly | Zprávy

Obyvatelé a přeživší údajného masakru ve vesnici v Burkině Faso uvedli, že 136 lidí, včetně žen a kojenců, bylo zabito, když z útoku z 20. dubna obviňovali bezpečnostní síly.

„Byli jsme na cestě ke studni s mým oslem, když jsme viděli, jak se k nám blíží,“ řekl v sobotu Al-Džazíře Belem Lasan, jeden z dětí, které přežily. „Schovali jsme se v našich domovech. Náš otec vyšel ven. Vzali naše průkazy a začali po nich střílet a všechny je zabili.“

Pak zničili domy a zabili naše matky. Schovával jsem se pod hromadami mrtvých těl a oni po nás pořád stříleli.“

Státní zástupce zahájil vyšetřování „masakru“, ke kterému došlo ve vesnici Karma North a přilehlé oblasti poté, co obdržel zprávy, že bylo zabito asi 60 civilistů oblečených do uniforem Burkiny Faso.

„Naše týmy zdokumentovaly a zaznamenaly 136 těl v karmě, včetně 50 žen a 21 dětí – některá miminka mladší 30 dnů byla zabita na zádech svých matek,“ uvedla Skupina proti beztrestnosti a stigmatizaci komunit (CISC).

Nevládní organizace v prohlášení uvedla, že útočníci ve stejný den zabili také 11 lidí poblíž – šest ve vesnici Dingiri, dva v Maine a tři na silnici mezi Wahigoyou a Cyrenaicou.

Organizace uvedla, že útočníci v Karmě shromáždili civilisty po desítkách a „dbali na to, aby u každé skupiny nechali ozbrojené muže s heslem ‚Zabijte každého‘,“ řekl vedoucí střediska Daouda Diallo.

Útok, jeden z nejhorších útoků na civilisty v době, kdy země bojuje s al-Káidou a rebely napojenými na ISIS, vyvolal odsouzení a vyzývá k vyšetření Úřadem OSN pro lidská práva.

Burkina Faso je jednou z několika západoafrických zemí, které se potýkají s povstáním, které se v posledním desetiletí rozšířilo ze sousedního Mali, zabilo tisíce lidí a vyhnalo z domovů více než dva miliony.

Vojenská vláda zahájila rozsáhlou ofenzívu, jejímž cílem je podle ní získat zpět velké části území kontrolovaného ozbrojenými skupinami.

„radost rozbitá“

Vláda útok na Karmu ve čtvrtečním prohlášení odsoudila, ale neuvedla žádné podrobnosti o obětech. Od té doby se objevilo více informací.

Novinář Issa Naboun řekl Al-Džazíře, že zatímco mnoho lidí viní z vraždy bezpečnostní síly, je důležité být při přisuzování viny opatrný.

Mnoho lidí říká, že to byla armáda, která je napadla a zabila lidi. Řekl od Bobo Dioulasso, že to, co říkám, je, že musíte být velmi opatrní… protože máte ozbrojené lidi a ozbrojené skupiny, které mají vojenské oblečení.

V prohlášení vydaném obyvateli a přeživšími v sobotu se uvádí, že vesnici obklíčili brzy ráno 20. dubna těžce ozbrojení muži ve vojenských uniformách Burkiny Faso na motocyklech, pick-upech a obrněných vozidlech.

„Vesničané se zpočátku radovali z jejich příjezdu, ale jejich radost byla rychle rozbita střelbou,“ stojí v prohlášení s tím, že napočítali 136 zabitých civilistů a devět zraněných.

Zástupce obyvatel a přeživších na tiskové konferenci ve Wahigoji, hlavním městě provincie, asi 15 kilometrů (9 mil) od Karmy, uvedl, že prohlášení vlády bylo zahaleno lhostejností a pohrdáním vesničany.

Upozornil, že prohlášení vyvolává zmatek ohledně odpovědnosti bezpečnostních a obranných sil za masakr.

„My, obyvatelé a přeživší událostí Karmy a jejího okolí, nepochybujeme o tom, že za tento masakr jsou odpovědné bezpečnostní a obranné síly,“ stojí v prohlášení. „Nenecháme se oklamat. Velmi dobře známe naše bezpečnostní a obranné síly.“