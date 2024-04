Finální podoba debutuje s novou podtřídou, Enemy Faction

Nejnovější Benji Osud 2 Přehlídka byla obrovským výbuchem pro její nadcházející rozšíření, konečnou podobu. Přestože studio o expanzi, která uzavře desetiletý příběh, který studio vypráví od prvního dílu, relativně mlčelo. Pánev Spuštěna v září 2014 a konečně odhalila něco ze své ruky, včetně nové podtřídy, nepřátelské frakce a nového vzrušujícího předmětu třídy, který hrozí, že uvolní potenciál budovy. Osud 2.

Za prvé, Benjy Vedla přehlídku zavedením nejnovější podkategorie s názvem Prismatic. Místo toho, abyste se zaměřovali na jediný prvek jako předchozí světlé a tmavé podtřídy, je lepší uvažovat o hranolech jako Osud 2Odpověď pro multiclassing. Hráči nyní budou moci používat aspekty obou archetypů podtříd současně a vole, zní to šíleně. To je něco, o čem hráči snili, ale nemohou to realizovat, protože by to uvrhlo celou hru do chaosu (nebo si to alespoň někteří myslí). No, Bungie s tím stejně pokračuje a vypadá to dynamicky a chaoticky jako čert.

V anekdotách poskytnutých zaměstnanci Bungie během dema se zdá, že návrhy jsou úplné selhání. Jeden člen skupiny mluvil o zpomalení nepřátel pomocí Stasis Grenade, házení shurikenů na party, aby se snížil jejich počet, a pak házení dalšího Solar Grenade, který můžete spustit a explodovat pro vyčištění. Další kombo se skládá z vypuštění štěňat Strand, která se chovají jako mazlíček, který pronásleduje nepřátele, a současně sesílají Stasis Tower, aby se staly účinným strojem na kontrolu davu.

Náhled vývojáře Destiny 2: The Final Shape

Při použití podtřídy Prismatic uvidí hráči nad svými zbraněmi a schopnostmi dvě stupnice, které představují světlo i tmu. Když udělíte poškození pomocí schopností Světla nebo Temnoty, měřidla se zaplní, což hráčům umožní přejít do „Transcendence“, když jsou obě na maximu. Transcendence efektivně funguje jako druhá superschopnost, která posiluje hráče. Přestože je transcendentní, každá třída získá nový typ granátu, který kombinuje dvě různé podtřídy, jako je hybridní granát Stasis/Void pro Warlocka nebo Strand/Arc granát pro Titány.

Použití Transcendence také obnoví schopnosti hráčů v oblasti granátů a bojů na blízko, které jsou obvykle na cooldown, což znamená, že hráči mohou efektivně kombinovat použití obou v Transcendence a poté je znovu nasadit, aby způsobili masivní poškození. Když už o tom mluvíme, Transcendence také uděluje bonusy za poškození, které se nahromadí nad těmi hráči, které by získali ze schopností jiné třídy nebo existujících výhod zbraní.

Vývojáři popisují Prismatic jako „pokročilou podtřídu, kde máte více možností tvorby sestavení, více potenciálních komb, více dílů, než běžně dostanete, a více slotů pro zásuvky, než běžně dostanete,“ a je to vidět.

konečnou podobu Představí také nový exotický předmět, který krade perky z jiného exotického vybavení a spojuje je do jednoho supervýkonného předmětu. To zahrnuje výhody pro exotické vybavení, které bylo dříve specifické pro třídu, což znamená, že Titáni budou moci krást schopnosti, které byly dříve exkluzivní pro Warlocky a naopak. Exotické výhody v položce třídy budou vybrány náhodně, ale Bungie doufá, že možnost je kombinovat s ukradenými výhodami povzbudí hráče k tomu, aby hledali exotické výhody a také vybavení, aby vytvořili kombinace úžasných schopností hry. „Chceme, aby to bylo trochu rozbité,“ řekl jeden z vývojářů.

Nový děsivý nepřítel

V polovině loňského roku Dopadající světlo V rozšíření Bungie představilo typ děsivého nepřítele zvaného Tormentors, který sloužil jako mini-bossové po celou dobu kampaně, a staví na této myšlence přidáním celé nepřátelské frakce inspirované jimi a Witnessem, velkým záporákem v centru hry. Osud 2. Tato nová nepřátelská frakce se nazývá Dready a jsou to ohavnosti. Nemůžu se dočkat, až s nimi budu bojovat. V jejich řadách jsou okřídlení „ozbrojení netopýři“ zvaní „Grim“, kteří dokážou křikem potlačit hráčovy schopnosti, a „akrobatické bruisery“ zvané Huskeři. Zabíjení mumií „špatným způsobem“ způsobí, že z nich vyleze něco, čemu tým říká Geist a půjde za hráči.

Dva další typy nepřátel, nazývané Attendants a Weavers, budou moci na hráče používat schopnosti Stasis a Strand. Zejména Weaver bude moci přilákat hráče z celé arény, jednu z prvních z nových nepřátelských frakcí. Už je to nějaký čas Osud 2 Dostalo zcela nový typ nepřítele, takže je opravdu vzrušující vidět, jak Bungie vkládá své nejlepší úsilí do frakce, která není jakýmsi retconem existující frakce.

Celkově vzato, hodně z toho, co dnes Bungie předvedla, je tak trochu… Netopýří věci Hru jsem chtěl už dlouho. Je to také druh obsahu, který můžete vytvořit, jen když se blížíte k cíli a chcete hodit na zeď všechno, co můžete. Osud 2 Často mi to připadá jako velká fantazie zatížená realitou hry, která musí být vyvážená, aby byla zábavná pro každého. Veškerý chaos, který je dnes na displeji, tváří v tvář této potřebě rovnováhy, ale také to vypadá, že do té doby vytvoří vzrušující závěrečnou kapitolu Osud 2 Přesouvá se do jiné etapy svého života. Spojeno s propuštěním Ve světle dnes, Osud 2 Konečně udělá to, co měl udělat už dávno: sešlápne ten zatracený plynový pedál a odmítne se ohlédnout.