Nové widgety Google Material You Weather od Googlu jsou dobrým druhem podivných pomůcek

Před týdnem jsme dorazili Náš první pohled V nových widgetech počasí nastavených poprvé ve standardní vyhledávací aplikaci Google, skrytých hluboko v sázkových APK. Ne všechny byly působivé, přicházely pouze v jednom tvaru a světlých a tmavých variantách. Dnes se objevilo více poutavých variant, tentokrát odpovídajících materiálovému jazyku, který navrhnete v Androidu 12.

9to5Google Odhalení nových prvků uživatelského rozhraní, které zhruba odpovídají některým prvkům viděným v nedávných pixelových reklamách. Jsou popsány dvě možnosti: větší kulatý čtverec s atmosférickými podmínkami, aktuální teplotou, vysokou a nízkou teplotou a menší ovál pouze se současnými a teplotními podmínkami pro vysokou rychlost. Na rozdíl od předchozích verzí nástrojů sledují dynamický vzhled Androidu 12 na demo jednotce Pixel.

Stephen říká, že vypadají divně. My ostatní si myslíme, že je to divné. S druhým bodem upřímně souhlasím.

Můžeme očekávat, že tyto widgety – nebo něco podobného – uvidíme ve verzi vydání Android 12. Na starších telefonech se mohou, ale nemusí objevit (samozřejmě bez dynamických motivů Material You). Pochybuji, že se stane základním pilířem: Pokud opravdu investujete do získání počasí na domovskou obrazovku, pravděpodobně jste nyní našli něco funkčnějšího. Ale i tak by to byly dobré možnosti.