EU upravila plán sankcí proti ruské ropě ve snaze získat podporu od zdráhavých zemí

EU dává Maďarsku, Slovensku a České republice více času na přizpůsobení

Odložení ropného embarga ve snaze přesvědčit Řecko

Složitá jednání, ale diplomaté doufají v kompromis

BRUSEL (Reuters) – Evropská komise navrhla změny plánovaného ruského ropného embarga, aby poskytla Maďarsku, Slovensku a České republice více času na přípravu přechodu v dodávkách energie, uvedly v pátek tři zdroje z EU.

Evropská komise nastínila zákaz tento týden jako součást balíčku tvrdších sankcí proti Rusku kvůli konfliktu na Ukrajině. Maďarsko a další členské státy však uvedly, že mají obavy z dopadu na jejich ekonomiky. Přečtěte si více

Zdroje uvedly, že revidovaný návrh – o kterém vyslanci EU diskutovali v pátek ráno, aniž by dosáhli dohody – by těmto třem zemím pomohl při modernizaci jejich ropné infrastruktury.

Zaregistrujte se nyní a získejte bezplatný neomezený přístup na Reuters.com Registrovat

Jeden ze zdrojů dodal, že bude také trvat tříměsíční přechodné období, než budou lodní služby EU zakázány přepravovat ruskou ropu, namísto prvního měsíce – aby se vyřešily obavy, které vznesly Řecko, Malta a Kypr ohledně jejich přepravních společností.

Zdroje, které hovořily pod podmínkou anonymity, dodaly, že další diskuse se očekávají později v pátek a možná koncem týdne.

Diplomaté uvedli, že jednání byla složitá, ale mnozí vyjádřili přesvědčení, že do příštího týdne bude možné mezi všemi 27 vládami EU nalézt kompromis.

Podle původního návrhu by většina zemí EU musela šest měsíců po přijetí opatření přestat nakupovat ruskou ropu a do konce roku zastavit dovoz rafinovaných ropných produktů z Ruska. Maďarsko a Slovensko měly původně čas do konce roku 2023, aby se přizpůsobily. Přečtěte si více

Zdroje uvedly, že v rámci změn budou moci Maďarsko a Slovensko nakupovat ruskou ropu z ropovodů do konce roku 2024 a Česká republika může vydržet až do června 2024, pokud nedostane ropu ropovodem z jižní Evropy dříve.

Jeden z úředníků uvedl, že Bulharsko také požádalo o výjimku, pokud je ostatní získají, ale nebyly jim nabídnuty ústupky ohledně lhůt, „protože neměli žádný skutečný názor“. Úředník dodal, že další tři země, které získaly více svobody, „mají objektivní problém“.

Jeden ze zdrojů uvedl, že prodloužené termíny byly vypočítány na základě potenciálních časů výstavby pro modernizaci plynovodu. Úředník uvedl, že Maďarsko a Slovensko představují pouze 6 % dovozu ropy do EU z Ruska a že výjimky nezmění dopad embarga na ruskou ekonomiku.

Josep Borrell, nejvyšší diplomat Evropské unie, v pátek řekl, že pokud nebude do konce týdne dosaženo dohody, svolá příští týden mimořádnou schůzi ministrů zahraničí EU. Přečtěte si více

Maďarský premiér Viktor Orbán dříve v pátek řekl, že Maďarsko bude potřebovat pět let a masivní investice do svých rafinérií a ropovodů, aby transformovalo svůj současný systém, který získává asi 65 % jeho ropy z Ruska. Přečtěte si více

Diplomat obeznámený s jednáním mezi vyslanci EU v Bruselu odmítl Orbánovy komentáře jako „většinou bouřlivé“ a popsal místo toho konstruktivní atmosféru při vyjednávání.

Zaregistrujte se nyní a získejte bezplatný neomezený přístup na Reuters.com Registrovat

(Zprávy Francesco Guaraccio fraguarascio a Robin Emmott; střih Hugh Lawson a Andrew Heavens

Naše kritéria: Thomson Reuters Trust Principles.