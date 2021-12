Seznam platforem pro sdílení videa v ČR na cestě – média, komunikace, informační technologie a zábava

K vytištění tohoto článku se stačí zaregistrovat nebo přihlásit na Mondaq.com.

V srpnu byl do českého parlamentu doručen zcela nový návrh zákona, který cílí na platformy pro sdílení videí, jako je YouTube, Instagram nebo TikTok. I když se může zdát, že návrh zákona navržený vládou ČR souvisí především s rostoucí oblibou těchto platforem s ohledem na karanténní opatření pro COVID-19, pravdou je, že návrh zákona ve skutečnosti přenáší legislativu EU upravující audiovizuální mediální služby ( Směrnice ( EU) 1808/2018).

V České republice je současná právní úprava online mediálních služeb roztroušena v četných zákonech, které však dostatečně nepokrývají platformy pro sdílení uživatelských videonahrávek. Tyto platformy jsou tak do značné míry preferovány před tradičními médii nebo audiovizuálními mediálními službami na vyžádání (např. Netflix nebo HBO GO), na které se vztahuje řada povinností. Napravit výše uvedené rozdíly v právní úpravě by měl pomoci zejména návrh zákona o službách platformy pro sdílení videí.

Mezi povinnosti poskytovatelů služeb moderní platformy pro sdílení videí by měla patřit zejména povinnost přijmout vhodná opatření na ochranu nezletilých, zabránění šíření pobuřujícího nebo kriminálního obsahu nebo regulaci obchodních sdělení, která by se v tomto ohledu neměla příliš lišit od regulace tradičních médií.

S ohledem na navrhovaný návrh zákona by měly být novelizovány i některé související zákony, přičemž na služby platforem pro sdílení videí se vztahují povinnosti vyplývající např. z obecného zákona o regulaci reklamy. Dozorovým orgánem pro kontrolu dodržování nově vzniklých povinností by měla být Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která je oprávněna v případě porušení uložit pokutu až do výše 500 000 Kč (asi 20 000 €).

Vzhledem k současné situaci ohledně pandemie COVID-19 je však obtížné předvídat, kdy a v jakém jazyce bude navrhovaný zákon nakonec schválen.

